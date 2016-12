Plenario de mediáticos, mensaje navideño para Aldrey y tres años más para Marito

Plenario de mediáticos (hasta Tinelli y el Maipo no paran)

La Unión Cívica Radical de Mar del Plata vivió su primer plenario posterior al cambio de autoridades partidarias. El primer tema a tratar fue la reducción al 5% de los aportes partidarios. El fin era intentar recuperar los aportes que los funcionarios en actividad que fueron derrotados en la interna, que habían retirado “sorpresiva y maliciosamente” los mismos, según contó un histórico correligionario.

Entre los argumentos esgrimidos para la sustancial rebaja, se dijo “si pretendemos abrir locales partidarios en Batán y el Puerto como prometimos en campaña es necesario que crezcan los aportes”. Por lo bajo se oía que la quita también ponía de muy buen humor al oficialismo donde hay muchos “lauchas”, bromeó un librepensador boina blanca.

Otros chistes recordaron el incidente de camioneros: “Si aportando el 10% nos enganchaban pidiendo plata, preparate para un largometraje de cámaras ocultas”.

La segunda cuestión tratada fue la ampliación de la mesa partidaria local, donde tres vocales se integrarían con voz y voto a la misma. Para este punto ya no estaba en el local de San Martín 3784, el concejal Nicolás Maiorano, que salió en dirección al Palacio municipal o un poco más allá…, llegando a la costa.

Los tres vocales propuestos eran oficialistas, “Tato” Serebrinsky, Viviana Araujo y Pipo Garis, se oyeron las primeras toses y reclamos: “¿Cómo nadie de nosotros? ¿No eran tan democráticos?”.

El tercer punto fue la renovación de la junta electoral, donde lejos de ponerse de acuerdo, se tomó la decisión de pasarla para las primeros plenarios del año próximo, teniendo en cuenta que no hay elecciones en el corto plazo, no era necesario tensar más el clima que se enrarecía minuto a minuto.

Llegó el cuarto punto, el breakpoint: ¿quiénes integrarían la mesa de Cambiemos local? La conducción local propuso a Mario Rodríguez, Sebastián Puglisi y Verónica Hourquebié, esta vez la propia Vilma levantaba la voz con los mismos reclamos: “Otra vez. Nadie nuestro. Se hacían los democráticos”.

Cristina Coria, que a esa hora ya jugaba la personal, reclamaba: “Yo estoy en esa mesa porque soy la presidenta del bloque de concejales”. Por su parte, “Suso” Porrúa les enrostró: “Ustedes vienen a querer cambiar todo con 900 votos de una interna, Vilma tiene 70000 todos los días”.

La respuesta de los señalados como antidemocráticos no se hizo esperar: “Hablan de democracia y nos tenemos que enterar por los diarios que los radicales, hoy 19 de diciembre facilitamos la aprobación del aumento del boleto, votan lo que quieren sin consultar y reclaman democracia”.

Vilma Baragiola, cual heroína de novela ochentosa se levantó, y dio el portazo: “Nosotros nos retiramos. Nos vemos en los medios”. El curul Gonzalo Quevedo y la tropa chica siguió sus pasos, la concejal Coria resistió unos minutos más.

El reality show de los mediáticos Vilma Süller, Guido Quevedo y Nicolás Winograd promete grandes momentos en esta temporada estival, aunque les hayan bajado el cartel.

Fotomultas en la mira

Ante la aprobación del expediente de las fotomultas en la comisión de Transporte del HCD, el concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, criticó la iniciativa del Ejecutivo.

En ese sentido, explicó: “Si algo le faltaba a este gobierno es dejar dudas sobre la transparencia con la que procede. En una sesión de comisión de Transporte intempestiva, entre gallos y medianoche, sin informes del Ejecutivo en algunos casos y con informes negativos en otros, se aprobó el aumento del boleto de colectivo y el expediente de las fotomultas”.

Y manifestó que “seguramente con la especulación de que haya distracciones navideñas se busca a través del atajo del no debate, concretar medidas que favorecen a pocos y perjudican a muchos”. “Al gobierno de pocas concreciones y de muchas renuncias, al final del año, también se suma la renuncia a la transparencia”, sentenció.

Arroyo y su mensaje navideño para Aldrey: “Mar del Plata no tiene dueño”

El intendente Carlos Arroyo le apuntó nuevamente sus cañones al titular del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias. En declaraciones a Radio La Red, el jefe comunal manifestó que “soy un hombre muy creyente y recé por él para que Dios le dé la capacidad de recapacitar y se dé cuenta que Mar del Plata no tiene dueño, o tiene un millón, que son todos los habitantes, todos y cada uno de ellos”.

Y disparó: “Me duele en el alma cuando dice que es el dueño de la ciudad, yo creo que acá dueños no hay, acá todos somos dueños y responsables de la ciudad, ésta es la verdad”.

“Esos que tienen la soberbia y la prepotencia que dan los millones están equivocados, y yo lo siento por ellos, por eso le rezo a Dios para que recapaciten, no lleva a nada ese odio”, disparó.

“Milagro Sala es la expresión social de un modelo de corrupción política”

El diputado provincial por Cambiemos, Maximiliano Abad, participó del Encuentro Federal del Comité nacional de la UCR, reunido en Jujuy. En el encuentro, el legislador marplatense se refirió al juicio oral que la justicia de esa provincia está desarrollando contra Milagro Sala, ratificando su apoyo al gobernador Gerardo Morales.

Abad sostuvo que no es cierto que haya una “persecución” contra Milagro Sala. “Quienes creen que Morales mandó a apresar a Sala, no entienden de división de poderes; y quienes creen que Sala es inocente, no entienden de decencia y transparencia”, dijo.

Además, señaló que el proceso judicial que pesa sobre la referente de la Tupac “no tiene un carácter de venganza política”. “La extorsión y persecución no es hacia Sala, la extorsión y persecución fue el método con que ella construyó un Estado paralelo autoritario, prebendario e intolerante. Sala es la expresión social de un modelo de corrupción política”.

Otros tres años para Dell Olio

Con la participación del intendente Carlos Arroyo, se realizó la asunción de las nuevas autoridades del Directorio de la empresa municipal cuya presidencia seguirá a cargo del Mario Dell Olio, acompañado por la ingeniera Viviana Bolgeri como vicepresidenta, el director obrero Daniel Díaz, la síndico titular Mabel Segura y la suplente, Natalia Ostapiuk.

En el encuentro, el jefe comunal calificó a Osse como “la mejor empresa de la ciudad”. “No tengo dudas que, hoy por hoy, así lo es. Obras Sanitarias es una gran empresa que esta integrada, muy bien dirigida y con proyectos. Las obras que se están ejecutando son admiradas por altos funcionarios de Nación y Provincia. He sido testigo de esto junto al ingeniero Dell Olio. La empresa es un orgullo”, señaló.