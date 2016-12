Inspección General clausuró el circo La Audacia: “Parece una joda maquiavélica”

En un episodio que los propios integrantes de la Escuela de Formación Circense La Audacia calificaron de “extraño”, el circo ahora instalado en el sur marplatense, frente al Faro de Punta Mogotes, recibió una notificación de Inspección General del municipio que ordena clausurar toda actividad en el lugar.

La novedad ocurre cuatro días después de la función que la agrupación realizó el fin de semana pasado, a modo de antesala para los espectáculos que tiene programados a partir de la primera semana de enero.

“Estuvo en la carpa Inspección Municipal, dos personas, que se identificaron. Nos dijeron que habían sido enviados por la Delegación del Puerto. Primero, nos plantearon que no podíamos estar ahí porque se había vetado la ordenanza. Le explicamos que ese veto correspondía a la instalación del circo en plaza Pueyrredon. Ahí llamaron a alguien, reconocieron que no era esa la ordenanza y nos dijeron que el problema era con la última normativa, que faltaba una firma de autorización”, detalló el coordinador del circo, Facundo Mosquera, en diálogo con 0223.

Consultado por la habilitación final que recibieron para iniciar las actividades en la zona, el responsable de la organización aclaró: “Nosotros estuvimos cuando se aprobó, pero no vimos luego los papeles de los trámites internos gubernamentales, eso ya está fuera de nuestro alcance. Ellos insistieron que la autorización no estaba oficializada, que no podemos empezar las actividades”, explicó Mosquera.

En esa línea, el dirigente circense agregó: “El fin de semana pasado cayó gente de Edea con un policía, para intimarnos, creyendo que estábamos enganchados al servicio eléctrico, no sabían que nosotros trabajamos con un grupo electrógeno propio. Eso también nos resultó muy extraño”, sumó el responsable del circo.

Según contó Mosquera, luego de emitir el acta de inspección, los agentes municipales “nos plantearon la exigencia de tener una ambulancia en el lugar, algo que en ningún momento se había contemplado”. “Parece una joda maquiavélica, que a pocas semanas de que empecemos con las funciones diarias nos vengan con esto”, manifestó.

“También nos plantearon que no figura la habilitación específica de la carpa, que hace cuatro años que no nos la dan. Y nosotros no sabemos de quién depende eso. Nos da más temor que a unos días de nuestras funciones, vengan con cosas semejantes”, concluyó.