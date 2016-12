Mariano y Luciano Mignini: un mismo apellido, una misma pasión

Unidos por un mismo apellido, los primos Mariano y Luciano Mignini pudieron festejar un título con el club de sus amores dentro de un campo de juego cumpliendo funciones como dirigente y director técnico. En una descontracturada charla, "Biyuta" y el "Gato" repasaron lo que fue la coronación, este 2016 y lo que vendrá para Kimberley.



- Es inevitable preguntarles antes que nada cuáles son las sensaciones de haber cerrado un año de esta manera...

(Mariano) Fue importante. A mi en lo personal después de la final con River me cayeron las fichas. La gente grande del club festejando, los más chicos que conforman las divisiones inferiores, los hinchas, la familia, todo eso me dio cuenta de lo que significaba salir campeón. Y después si, el significado de nuestro apellido para la institución, Luciano tomando decisiones relacionadas con el fútbol, lo que representan nuestros padres para el club y por mi parte haber sido parte de haber podido conseguir el decimoquinto título para Kimberley igualando a Quilmes es impagable e imborrable.

(Luciano) Coincido totalmente. Es una satisfacción doble. Ver toda esa gente grande emocionada y festejando fue una de las alegrías más grandes de todoas. Y personalmente yo lo vivo como hincha. Voy a la cancha desde que mi abuela me empezó a llevar y salir campeón con Mariano de técnico es increíble. Además de mi primo es mi amigo, llevamos mucho tiempo viviendo cosas más allá de lo que es Kimberley y su carrera.

- ¿Lo comparás con otro momento de tu carrera como jugador?

(Mariano) Si, me acordaba de cosas en el momento de los festejos como cuando con Aldosivi conseguimos una plaza para jugar en la B Nacional después de esas finales contra Alvarado y el ascenso con Chacarita. Pero viviéndolo desde el lado de técnico es totalmente diferente. Más allá de que en la cuestión generacional estamos cerca de la edad de los jugadores que nos permitieron festejar a la par de ellos sigue siendo lejando porque uno no puede ponerse a la misma altura que el jugador aunque quisiese. Por eso dejamos que ellos lo hagan a su manera y que tengan su privacidad.

- En una nota con De Local, Franco Mañas dijo que la principal característica de este cuerpo técnico era la confianza que le brindan al jugador. ¿Estás de acuerdo?

(Mariano) Me es difícil hablar de mi. Quizás es una de las cualidades que tenemos pero no lo sé. La cuestión de transmitir y llegarle a los jugadores te puedo asegurar que nunca pensé en que podía llegar a ejercerlo. Y verme reflejado dentro de un campo de juego por muchachos tanto en el Federal como en la Local que me ha pasado muchas veces empezás a darte cuenta que algo de lo que uno va pensando llega y todo eso que fui aprendiendo de distintos directores técnicos da un resultado y me gratifica. No quiere decir que lo haga bien por haber salido campeón, pero a lo largo de la cantidad de entrenamientos que tuvimos y todo el año de vivencia llevó a que sea un 2016 súper positivo. No haber tenido problemas graves más allá de algunas pequeñeces lógicas ya que somos un grupo de 30 personas que piensan totalmente diferente también es algo bueno. Y en lo futbolístico estuvo bueno y sentir comentarios positivos por parte de los jugadores que uno dirige me gratifica.

- Aparte este año conformaste un cuerpo técnico prácticamente diferente...

(Mariano) Las llegadas de Pablo, Damián Vasconcelo y Guille (Benítez) ayudaron mucho gracias a sus vivencias y sus buenos humores. Eso para nosotros es fundamental, entrenar en un clima cómodo, en un ambiente de alegría porque creemos que así se le puede sacar mucho más al jugador. No son solo excelentes personas sino que siempre están con ganas de trabajar y eso empuja mucho también

- ¿Cómo hicieron para mantener enfocado al grupo durante tanto tiempo?

(Mariano) Tratamos de pautar objetivo a corto plazo. El tema de los objetivos era tratar de pasar los fines de semana lo más aireosos posible tanto en el Federal como en la Liga Local. A lo largo del año que nos haya ido bien también ayudó al trabajo y a la convivencia. Y con respecto al mantenerlos atentos, no les miento a los jugadores, les digo las cosas que voy viendo que quizás el jugador no las ve. Si el jugador está para jugar hay que decirle y si no, explicarle los motivos para que pueda mejorar.

- ¿Notaste un crecimiento importante de los jugadores con respecto al año pasado?

(Mariano) He visto crecimiento en todos. Los más sorprendentes han sido los casos de Cebada, Barreiro y Fares, son los primeros que se me vienen a la cabeza. Fueron pilares importantes y te estoy hablando de dos chicos de 19 años. Para nosotros es un placer trabajar con ellos y ver que con tan corta edad responden como lo hacen da placer.

- ¿Qué balance hacés de este 2016 desde los logros?

(Luciano) Lo vivimos con una gran alegría. Cada vez que empieza un año nos preparamos para que sea bueno más allá de los resultados. En cuanto a resultados estamos seguros que fueron estupendos pero hay que ver como los alcanzamos. Fueron en un clima óptimo, con mucho compañerismo por parte de cada división. No hemos tenido grandes problemas ya sea con los chicos como con los grandes. Todos jugamos para ganar pero al club no le va a cambiar ganar la Copa Challenger por un punto. En las divisiones inferiores lo mismo. Nosotros planteamos que sean protagonistas, que tengan un buen comportamiento y que los chicos sean bien formados para que se sigan yendo a Buenos Aires. La citación de Cejas es un ejemplo. Quitando los jugadores que van por parte de Aldosivi creo que la última vez que había ocurrido algo así había sido con el padre de Solaberrieta, también por parte de Kimberley que aparte llegó a la Selección Juvenil. Pero te repito, lo mejor es haber transitado un año sin grandes inconvenientes que es lo que nos demuestra que hacemos las cosas bien.

- Recién hablábamos del crecimiento de los jugadores. ¿Cómo viste vos el crecimiento de Mariano?

(Luciano) La verdad es que pienso que Mariano ha cambiado mucho desde el primer día que decidió ser técnico a lo que es ahora. Él tenía un sueño que era jugar y vivir del fútbol y lo consiguió. Uno que habla en la intimidad me decía en broma que iba a estar un año y se iba a ir. Más allá de renegar por una cosa u otra le fue tomando el “gustito” y le interesa mucho más. Cuando arrancó a dirigir decía que no iba a aguantar mucho. Mi deseo es que cada vez se lo tome con más ganas y se quede siempre en Kimberley.

- Entonces hay "Gato" para un tiempo más...

(Mariano) El año que viene si, después no sé. Ahora no pongo plazos ni nada. Voy viviendo el día a día. Una de las cosas que jamás había pensado era dirigir la primera división de Kimberley y mucho menos salir campeón. No me voy poniendo metas en relación a mi carrera. Este año fue durísimo, nos creó un desgaste bárbaro pero a la vez estuvo muy bueno. Con el plantel hubo un ida y vuelta muy bueno y con el cuerpo técnico era como si nos conociéramos de siempre.

- Se acaba de terminar un año muy largo y dependiendo de lo que suceda con la Copa Argentina puede llegar a arrancar de nuevo en algunos días la preparación para el 2017, ¿Cómo lo vas organizando?

(Luciano) El tema de la Copa Argentina no es que sea un problema organizativo pero si nos cambia un poco las cosas. El equipo necesita descanso pero es algo que nosotros no podemos evitar porque lo estipula el Consejo Federal. La fecha está determianda para el 22 de enero en principio pero todavía no se sabe si se jugará porque con todo lo que sucedió con Ayacucho no hubo información oficial. Por nuestra parte vamos a encararlo de la mejor manera posible para intentar dejar a Kimberley en lo más alto posible. Pero no te voy a mentir, para nosotros lo ideal es que no se juegue, que los jugadores tengan las vacaciones que se merecen y empezar a principios de febrero y no parar hasta fin de año.

- ¿Ya pensás en los jugadores que tendrías que incorporar para el año que viene o te para la cabeza pero en algún grupo de "whatsapp" que ahora están de moda te la complican?

Lo segundo (jeje). Desde que llegamos intentamos reforzarnos con jugadores locales de otros clubes. Lógicamente, Kimberley no puede sacar cinco jugadores de inferiores todos los años de manera continua. El crecimiento que tuvimos con Fares y Barreiro es producto de un proceso que empezó con el cuerpo técnico anterior que nosotros pudimos culminar. Es muy difícil cumplir procesos en tan corto plazo. Por eso vamos reforzándonos con jugadores de corta edad que puedan desempeñarse en las dos competiciones y que nosotros tengamos que ayudar a cumplir la última parte del proceso.

- Este año trajeron a Aldo Suárez que se sumó como referente a Erramuspe. Y para el plantel han sido totalmente positivos. ¿Cómo viste vos el rol que ocuparon dentro del grupo?

Fueron fundamentales. Al haber tantos chicos son como la familia. Uno va creciendo con las imágenes de los padres que van indicando que hacer y que no, las cosas que están mal y las que están bien. En el vestuario es igual. Pueden cometer errores como en cualquier aspecto de la vida pero está el técnico como número “uno” y después vienen ellos para decirles las cosas que tienen que hacer porque a veces al cuerpo técnico se le escapan cosas. A mi, en mi función, Aldo Suárez y Esteban Erramuspe fueron pilares fundamentales para formar este grupo junto con nosotros.

- Para ir terminando, ¿algo que quieran agregar?

(Luciano) Si. Agradecerle principalmente a cada uno de los jugadores que conforman Kimberley, a los profes y a toda la familia que siempre está cerca. Ellos son los pilares para cualquier emprendimiento que uno pueda tener y acá no hay excepción. Por eso desearles muy felices fiestas a todos y que el 2017 nos encuentro igual o mejor que este año que se va.

(Mariano) Totalmente de acuerdo con lo que dice Luciano. Saludar a cada una de esas personas que estuvo cerca, al plantel de excelentes personas que me tocó dirigir este año, a mis compañeros del cuerpo técnico y a mi familia, claro.