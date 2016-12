Tras la amenaza de paro de colectivos, aún no se sabe si este jueves habrá sesión

El secretario general de la UTA, Sergio Medina, fue tajante: “Si este jueves no se aprueba el aumento de boleto de colectivo vamos al paro. Yo no puedo permitir que queden 100 compañeros suspendidos”. Cerca de las 10 de la mañana, en los pasillos del Concejo Deliberante todo era incertidumbre: aún no está garantizado que este jueves haya sesión del cuerpo legislativo.

“Creemos que sí”, dijo optimista un hombre del oficialismo. “Me parece que no llegamos a tratar todo este jueves”, confesó un edil radical. Así, todo se definirá en horas del mediodía, cuando se reúnan los presidentes de bloque.

La situación es la siguiente: el oficialismo pretende que en la última sesión del año se apruebe el aumento de boleto de colectivo, el aumento en la tarifa de los taxis y el proyecto de fotomultas. Sin embargo, este último aún no tiene el aval de todas las comisiones por lo que debería acordarse en presidentes de bloque tratarlo sobre tablas, pero con la resistencia que tiene el proyecto es difícil que obtenga los dos tercios necesarios.

Desde el oficialismo creen que lo ideal es que todo se pase para la semana próxima, donde se podrán aceitar las negociaciones y lograr la aprobación de todos los expedientes. Sin embargo, desde la UTA fueron claros: si este jueves no se fija el precio del boleto a $7,97 habrá paro.

Por lo pronto, los 100 trabajadores suspendidos a partir de mañana tienen planeado movilizarse hacia el municipio.

La segunda cuestión que queda por definir es cómo se instrumenta la suba del boleto. Algunos concejales plantearon la posibilidad de aprobar un proyecto que autorice al intendente Carlos Arroyo a establecer el valor del boleto que considere pertinente. Sin embargo, el propio jefe comunal rechazó esa opción y dijo que son los concejales los que deben resolver el tema. Queda claro que nadie quiere pagar el costo político de autorizar la suba del boleto, pero tampoco quieren pagar el costo de un paro de colectivos en las vísperas de Navidad.