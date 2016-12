Un hombre prendió fuego la casa en la que vivía su exmujer y sus tres hijos

Otro dramático suceso de violencia de género tuvo lugar este miércoles en la noche en el barrio Autódromo, cuando un hombre ingresó a la vivienda en la que vivía su expareja con sus tres hijos y decidió prender fuego el inmueble.

Instantes después de realizar la denuncia, la víctima, Yesica Albarracín dialogó con 0223 y contó los pormenores del terrible episodio que no terminó en tragedia por muy poco.

“Llegó por la noche, me metió adentro de la casa, me increpó, me amenazó y me encerró en el baño, minutos después, logré escaparme, pero quedaron los chicos durmiendo. Salí hacia lo de una vecina, donde me escondí. Al rato lo vimos salir de la casa, cargando cosas. Y cuando volví a buscar a los niños, la vivienda empezó a prenderse fuego. Había dejado todo cerrado y bloqueado con alambres y a mis hijos en lo de su suegra, que vive en una casa de al lado”, contó Yésica sobre el momento en que pudo volver a respirar.

“Hace un año que nos separamos. Y nunca me dejó tranquila. Entraba a la casa siempre cuando quería, se hacía el dueño del lugar, me amenazaba. Hace un mes ya me había quemado algunas cosas de la vivienda”, recordó la mujer, oriunda de Santiago del Estero.

“Él ya tiene otras denuncias de exparejas, está registrado. A mí me hizo sufrir su maltrato psicológico. Físicamente nunca me golpeó, nunca se lo permití. Pero ahora es cuando digo que fuí una boluda, por no haberlo denunciado antes. Pensé en volverme a mi provincia. Creí que era una etapa, que se le iba a pasar”, reconoció Albarracín sobre sus constantes sufrimientos.

Hospedada momentáneamente en la casa de su hermana, con trámites para renovar documentación de sus niños ya en marcha, Yesica realizó la denuncia y confirmó que su expareja trabaja actualmente de remisero. “Anoche estuvo de servicio. Se llama Rubén Roberto Leperc, se hizo conocido hace cuatro años, cuando en un asalto le dieron un tiro en una pierna”, detalló la víctima.