"Tenemos una indignación enorme porque no se investigó como se debía"

Minutos después de que los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal 3 absolvieran a Eduardo Gatto por el femicidio de Miriam Flurin, la cuñada de la víctima adelantó que le pedirán al Ministerio Público Fiscal que apele la sentencia y que se investigue como corresponde. Marianella de Flurín dijo que estuvieron solos durante todo el proceso y que la investigación no se hizo bien.

Tras escuchar indignada la decisión de los jueces Eduardo Alemano, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro e insultar a Gatto mientras se retiraba de la sala, la mujer le dijo a 0223 que a lo largo de estos de 22 meses nunca estuvieron acompañados. "El fiscal (Juan Pablo Lódola) ni siquiera se hizo presente en la sala para escuchar el fallo. Fue una falta de respeto y tenemos una bronca inmensa porque creímos que la Justicia nos iba a dar respuestas".

La mujer afirmó que se enteró de algunas falencias de la investigación durante la lectura de la sentencia. Si bien habían escuchado que los estudios comparativos de las muestras de ADN halladas bajo las uñas de Miriam no coincidía con el de Gatto, las fallas de la instrucción que mencionó el Tribunal eran desconocidas para ellos.

Antes de reingresar a Tribunales para charlar con algún miembro de la fiscalía, Marianella se refirió a la actitud de Gatto cuando se fue de la sala. "Salió caminando, no nos dijo nada y se nos rió en la cara como una burla. No se dio cuenta en que somos la familia de su ex pareja y no le importó el dolor que nosotros sentimos", concluyó.

El cuerpo de Flurin, de 29 años, fue hallado en un descampado de El Sosiego en febrero del año pasado. Dos semanas después, su ex pareja y padre de tres de los cinco hijos de la mujer fue detenido en una vivienda de la ciudad de Tandil. A partir de que se le dictó la prisión preventiva quedó alojado en el complejo penitenciario de Azul. Este viernes, recuperó la libertad.