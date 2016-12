El "papero" pidió postergación para la Copa Argentina

El presidente Federico López lamenta la posibilidad de perderse la Copa Argentina, pero elige mantener la seriedad de la gestión y no presentarse de manera desprolija.

Es lógico lo que pide Círculo Deportivo. Ahora habrá que ver si el Consejo Federal hace uso del sentido común o, se ajustan a un reglamento que pocas veces respetan y perjudican a un equipo que nada tiene que ver con las situaciones que se sucedieron. El "Papero" ingresó a la Copa Argentina luego de la suspensión que se le aplicó a Sarmiento de Ayacucho, pero la dirigencia del conjunto de Nicanor Otamendi había licenciado al plantel hasta principios de febrero, cedió jugadores a préstamo para el Federal C y alquiló su cancha a la reserva de River que estará entrenando en el "Guillermo Trama" en la fecha programada.

Cuando la cabeza de los dirigentes "paperos" estaba puesta en la contratación de un nuevo entrenador y la organización de la tradicional Fiesta de la Papa, que celebra su 40° edición, los incidentes entre Sarmiento de Ayacucho y Sansinena de General Cerri, que terminaron con la dura sanción para los "rojinegros", le dio paso a los otamendinos de jugar la próxima edición Copa Argentina, en la fase regional. Sin embargo, desde la casa madre del fútbol del interior, no tuvieron en cuenta que, a esa altura, ya se había licenciado un plantel, se dio jugadores a préstamos, se alquilaron las instalaciones y que cuando se trabaja con seriedad, la planificación se realiza con una anticipación.

Entonces, la encrucijada pasa por ver qué hará Círculo si lo obligan a jugar la serie ante el "dragón" a finales de enero. "Los otros equipos se enteraron el 12 de noviembre que jugaban la Copa Argentina y a nosotros nos avisaron el 21 de diciembre. Ya habíamos dejado todo planificado para la próxima temporada, los jugadores están licenciados hasta principios de febrero y muchos de ellos tomaron compromisos laborales, además de los que cedimos a préstamo a equipos del Federal C porque acá no íbamos a tener competencia. A eso, sumale que le alquilamos la cancha a la reserva de River para esa fecha, y nosotros no vamos a salir de Otamendi", explicó el presidente Federico López.

Por eso, Círculo envió una carta al Consejo Federal pidiendo la postergación hasta mediados/fines de febrero, aduciendo las situaciones antes mencionadas. En la misma, aclara que de recibir una respuesta negativa, el "papero" desistirá de participar de esta edición de la Copa Argentina. "Tampoco podemos juntar a los chicos e ir a jugar y ser desprolijos, porque nunca lo fuimos", remarcó López.

Ahora, habrá que esperar la respuesta del Consejo Federal. Círculo hizo su parte, lógica, entendible. Resta saber si el ente que rige el fútbol tierra adentro también usa el sentido común, o termina perjudicando a un club que nada tiene que ver con los hechos acontecidos que lo pusieron en esta situación.