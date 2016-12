Franco: "Al promedio del descenso le prestaré atención cuando falten tres fechas"

Pasó una semana del último partido de Aldosivi en el año, que tuvo un cierre feliz tras el 2 a 0 ante Sarmiento en Junín. Una victoria que sirvió de bálsamo y para confirmar que desde la llegada de Darío Franco, el equipo empezó a encontrar una idea de juego que, a los saltos, está siendo ejecutada. El entrenador que volvió para su segundo ciclo en el club atendió a 0223 desde su Cruz Alta natal, en medio de un descanso que tiene a la vez los ojos puestos en las gestiones que la dirigencia está realizando para sumar dos refuerzos.

Sereno, metódico, pensativo, el exmediocampista de la Selección argentina se mostró muy conforme tras sus seis primeros partidos al frente del equipo (un triunfo, cuatro empates, una derrota): "El balance es positivo, porque no miro los resultados y sí lo que hizo el equipo en todos estos partidos. Saliendo de una manera de jugar y tratando de meterse a otra y llevarla a cabo, teniendo en cuenta un montón de situaciones, valoro mucho lo que hicieron los jugadores en todo este tiempo. Desde el primer día que llegamos hubo mucha predisposición para entrenar y llevar a cabo esto en los partidos", sintetizó a modo de análisis.

"Creo que ante Sarmiento se tuvo más continuidad en el juego, especialmente en el primer tiempo. Creo que fue lo mejor del equipo en estas fechas". expresó con contundencia Franco a 0223. Y justificó su explicación: "se tuvo recuperación rápida, buena salida. No tuvimos contratiempos salvo una acción aislada. Defensivamente estuvimos cerca del rival y ofensivamente logramos buena elaboración, circulación segura, tenencia y buenas llegadas por los costados en especial el izquierdo. Pudimos acertar en la pelota parada para el primer gol. Estuvimos bien parados en los contragolpes. Me quedé contento", añadió.

Esta segunda victoria de Aldosivi en el torneo de algún modo revalidó el trabajo de estas semanas. Pero también, dejó buenos indicios de cara al futuro. Para el director técnico de Aldosivi, el equipo seguirá mejorando: "Sin duda que sí. Con las incorporaciones que vamos a hacer, esperemos que esos jugadores se puedan adaptar rápido al grupo y mejorar el funcionamiento del equipo. La pretemporada le servirá a todos para trabajar y seguir incorporando conceptos y que podamos hacer un semestre bueno, compitiendo bien, jugando mejor y ganando".

Aldosivi comenzó 19° la temporada en la tabla de promedios. Tras las primeras catorce fechas, bajó tres puestos: 22°. Se acercó peligrosamente a la zona crítica aunque la victoria ante Sarmiento le dio aire: si hubiese perdido, habría quedado a solo cuatro puntos del descenso. La situación no es holgada, y se viene un 2017 donde jugará con los cinco grandes en las últimas seis fechas. Pero Darío Franco pone un freno a la preocupación: "Al promedio le prestaré atención cuando falten tres o cuatro partidos. Hoy por hoy, hay muchas situaciones que necesitan más atención que el promedio.", sostuvo. Y agregó: "es una situación que está ahí y que tenemos que saber convivir. En ningún momento mientras entrenamos o estamos en charlas en la semana se toca el tema del descenso. Para nada", dejó en claro el DT.

Respecto a los refuerzos, el cordobés expresó: "vamos a buscar dos volantes de juego, mixtos". Y reconoció el interés por Ezequiel Videla, volante central que se lució bajo su mandato en Instituto de Córdoba, y hoy sin lugar en Racing (aunque la vuelta de Cocca cambiaría su destino): "Es un jugador que siempre me agradó, está la posibilidad a partir de la posición que él tiene dentro del campo de juego y es lo que estamos buscando. Pero sabemos que también lo quieren Newell´s, Talleres. Veremos."

Por último, pese a tener contrato, Sebastián Penco es pretendido por otros equipos. Y el delantero que perdió la titularidad en el último partido desearía cambiar de aire. Pero Franco cuenta con él: "Sebastián es considerado para seguir trabajando. Ahora no le tocó estar de titular, pero cuento con él. No sé si a lo mejor tiene una idea de irse, no lo sé, no me lo comentó. Pero es considerado", culminó.