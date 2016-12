Malestar en Aldosivi: la AFA le debe 20 millones de pesos

El 2016 será recordado como el año más papelonero y triste del fútbol argentino, con una AFA que fue un cambalache de contradicciones, peleas, injerencia política y desorganización. Y el Club Atlético Aldosivi padece esta situación: la entidad madre de la calle Viamonte le debe la extraordinaria suma de 20 millones de pesos en concepto de televisación.

Así lo confirmó el gerente Cristian D´Amico a 0223, con preocupación e indignación por este presente del fútbol: "José (Moscuzza, presidente) está enojadísimo. Justo ayer le informé el monto de la deuda. Estamos al día con todos pero gracias a que él se hace cargo...", graficó. La deuda corresponde a los meses de enero, abril, parte de junio y diciembre.

Además, se da una paradoja: junto a Boca Juniors y Belgrano de Córdoba, Aldosivi es el único que no tiene deudas con la AFA, a diferencia del resto de las instituciones: "esa plata que el resto debe se las van descontando de la actual deuda de la AFA con los clubes, entonces nadie se queja por eso. En cambio a los que no debemos nada, nos tienen que acreditar el dinero. Estamos viendo cuándo nos van a pagar", explicó D´Amico.

El enojo en el club del barrio puerto es grande. Encima, clubes que tienen cinco meses de deuda con sus planteles, están metidos en el mercado de pases para contratar los dos refuerzos que permite el reglamento y compiten con ofertas irrisorias ante clubes que están al día. "¿Cómo van a permitir que haya clubes que contraten jugadores con tanta deuda? Ese es uno de los puntos de la Superliga, que el que deba, no pueda incorporar", expresó el directivo de Aldosivi a 0223.

Justamente el proyecto de la Superliga es algo a resolver, pero siempre dependerá del ingreso monetario. Marcelo Tinelli, que este lunes se despachó con una serie de tuits contra el gobierno por el cese de Fútbol para Todos, lleva adelante negociaciones con la cadena ESPN. "Estamos todos en contacto con el proyecto de la Superliga, que va variando y muta de acuerdo a las condiciones que oferten las empresas. A veces hay más o menos para cada club. Hasta que no se resuelva cuánto dinero se va a poner, no se va a definir la Superliga. Además, se mete el gobierno y eso es una macana porque van a haber sanciones de FIFA, ya lo informaron. Primero resuelvan el dinero, si no no se puede jugar", cerró Cristian D´ Amico, que está supervisando las nuevas obras del club en su predio deportivo, con la construcción de una cancha de césped sintético.

Pese a la deuda de 20 millones de pesos de la AFA, Aldosivi sale al mercado en busca de dos refuerzos. En tal sentido, quedaron descartados dos jugadores que Franco veía con buenos ojos sumar: el volante Ezequiel Videla, que se quedaría con Racing por la vuelta de Diego Cocca o por una oferta del exterior; y el zurdo Leonardo Pisculichi, que tras un semestre inactivo en River jugaría en Estados Unidos. El plantel volverá a los entrenamientos el miércoles 4 de enero.