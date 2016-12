Víctor Hugo: "Mar del Plata tiene que convivir con lo que es: una inmensa ciudad de maravillas y miserias”

Desde hace días se viene hablando del informe sobre Mar del Plata que C5N emitió al aire y desde distintos sectores se le apunta al canal capitalino y al periodista Víctor Hugo Morales por formar parte de una campaña anti Mar del Plata. Este martes, el propio Víctor Hugo se refirió al tema y aclaró, en primer lugar, que él solo es conductor del noticiero y no tuvo injerencia en el informe titulado “La Infeliz, Mar del Plata ciudad maldita”.

De todos modos, el afamado relator señaló que desde el punto de vista periodístico el informe está “muy bien hecho”, aunque reconoció que el momento en el que salió a la luz pudo no haber sido el ideal, en vísperas del inicio de la temporada. No obstante, descartó que C5N esté al frente de una campaña en contra de Mar del Plata y pronosticó una cobertura de la temporada “ambiciosa y amplia”.

En diálogo con Jorge Jaskilioff en La voz del estadio por Radio Brisas, Víctor Hugo aclaró que él es “conductor del noticiero”. “No soy el productor, no soy el dueño, no es mi programa. Puedo sugerir -y lo hago- distintos temas que a mí me interesan. Puedo alguna vez rechazar algo en la conversación con el equipo de producción. Pero hay cosas que son inherentes al equipo de producción”, dijo.

“Yo no tengo nada que ver con el informe, no lo pensé, no lo imaginé, no lo concebí y mucho menos lo hice. El canal no es mío”, insistió y dijo que el departamento de informes especiales llevó a cabo la tarea. “Posiblemente eligieron el mío porque ahora es un programa emblemático del canal, con una audiencia formidable que ha superado durante meses al resto de los canales. Hemos tenido mucha suerte en ese sentido”, aclaro.

En esa línea, el conductor de la tarde de C5N reconoció que “quizás tienen razón algunos que dicen ‘Che, estamos lanzando la temporada, dejá lo de Mar del Plata para marzo o para abril’”. “Puede ser, eso lo puedo compartir -continuó, pero yo no decido a qué hora, en qué momento, cuál es la duración de un informe hecho por el departamento de informes especiales que anda por todo el país y hace este tipo de informes en muchísimos lugares. Y en todos hay una especie de pataleo porque a nadie le gusta, y yo lo entiendo esto”, añadió.

A su vez, Víctor Hugo mencionó que recibió “algunas capturas del diario La Capital” y señaló que los periodistas del medio marlatense “tienen que saber cómo son esas cosas, de producciones que van dentro de un noticiero, sin que el conductor tenga nada que ver”.

“Yo puedo pensar -aunque no me importa mucho ahondar en ese tema- que hay una animosidad para presentarlo de esa manera, porque incluso vi que una de las fotografías en el momento que digo vamos a ver el informe”, indicó.

Más allá de estas cuestiones, Víctor Hugo opinó que “desde el punto de vista periodístico el informe era excelente”.

“Habla de una realidad de Mar del Plata que tal vez a los marplatenses los golpea porque puede ser que no tengan un conocimiento cabal de lo que está sucediendo, sobre todo apuntalado por la presencia de un gobierno neoliberal, con muchísimo nazi dando vuelta, atacando gente, y moritificando a la gente que eso sí hace a una historia complicada de la ciudad en la que yo trabajaría en la elaboración de un informe periodístico”, señaló y completó: “El informe habla de una realidad que también es parte de Mar del Plata y que no se puede esconder bajo la alfombra”.

En ese contexto, el periodista dijo que duda que haya habido “alguna intencionalidad”. Y añadió: “Mar del Plata tiene que convivir con lo que es: una inmensa ciudad de maravillas y miserias”.

Para el periodista, Mar del Plata se convirtió en una “impresionante ciudad a la que van decenas por no decir cientos de miles de argentinos desde todo el país para buscar trabajo” y en estos momentos atraviesa una “coyuntura muy complicada”. Enumeró que es la ciudad con mayor desocupación del país, en la que creció la marginalidad, la pobreza y padece “problemas económicos muy serios en la función de haber crecido sin haberlo podido prever, cosa comprensible”.

“Buenos Aires es el obelisco, la avenida Libertador, la calle Corrientes, los maravillosos teatros, pero también es el conurbano a veces violento, también es las villas miseria. Hacer un programa y mostrar las villas de Buenos Aires no es atacar a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba, a Mendoza. Todas esas ciudades tienen la problemática que se mostraba el otro día de Mar del Plata”, dijo.

El periodista también aprovechó para cuestionar al secretario de Gobierno Alejandro Vicente quien lo había criticado puntualmente por el informe emitido por el canal. Dijo que se trata de un funcionario de “un gobierno fascistoide como el de Mar del Plata” y advirtió que sabe “perfectamente” cuáles son las posibilidades de un periodista de modificar un informe elaborado por el canal.

“Seguramente la cobertura del verano de Mar del Plata del canal será ambiciosa, será amplia, será generosa, como no puede ser de otra manera, porque Mar del Plata es el ombligo del verano”, concluyó.