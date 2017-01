Gustavo Noto: "El trabajo es mi ADN"

Siempre es un placer hablar con Gustavo Noto. Con claridad, extenso, pausado, con tono didáctico, no deja de ser entrenador por un segundo y está pendiente de todos los detalles. Apenas regresó de sus vacaciones el miércoles, se fue a la Villa Deportiva de la ruta 88, recorrió las instalaciones, se fijó qué cosas faltaban para tener todo como a él le gusta y espera ansioso el 4 de enero para empezar a trabajar con sus jugadores. Obsesivo, meticuloso, nunca se le podrá recriminar el esfuerzo y la búsqueda de la excelencia para alcanzar los objetivos El flamante director técnico de Alvarado, se volvió a poner la ropa del club de sus amores y dialogó con 0223 de su metodología y lo que se viene, sin miedo a soñar con lo que anhelan todos los hinchas del club: el ansiado ascenso a la Primera B Nacional.

-La vuelta su segunda casa en el momento menos pensado

Sí, estoy muy contento de poder trabajar de lo que me gusta en el lugar que me gusta. Está muy contento Mateo (su hijo), que fue determinante, influye mucho, porque estuve un año lejos, más allá de que íbamos y veníamos, estábamos en contacto, pero estar lejos pesa. Y Alvarado... la verdad que no lo esperaba en este momento, como casi siempre sucede, que las posibilidades no son cuando uno las espera o pensando que puede pasar. Se dio rápido, hubo buena predisposicion de todos, mía, de la dirigencia, de Facundo (Moyano) que fue el primero que me llamó. Están las cosas dadas para empezar un ciclo nuevo, en una etapa hermosa del torneo.

-Una pretemporada corta y la predisposición del plantel.

-Sabemos que hay poco tiempo de trabajo, que es lo único que a mí un poco me incomoda porque hago mucho hincapié en eso, en el día a día, en la acumulación de entrenamientos, pero con mucha predisposición, muchísima voluntad, mucha energía de todos los futbolistas vamos a llegar bien, vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Hay una buena iniciativa, una buena respuesta del grupo de jugadores de venir a trabajar unos días antes, y yo eso lo quiero agradecer públicamente, y lo quiero valorar, lo valoro mucho, porque esos dos o tres días vamos a acumular al menos 6 entrenamientos y va a ser importante para cuando arranque la competencia y para cuando haya que marcar algún tipo de diferencia con los rivales, o equiparar potencias o fuerzas, nosotros lo vamos a hacer desde el lugar del trabajo y desde la voluntad que todos tengamos para equiparar presupuestos más altos, planteles más largos, apoyos económicos más importantes, nosotros vamos a estar a la altura desde la voluntad, desde el trabajo acumulado, y van a ser parejos todos los partidos estoy seguro.

-Una palabra que brota de su boca: trabajo.

-Es mi ADN y lo que estoy seguro que a la larga te hace alcanzar o estar lo más cerca del éxito posible. La acumulación de entrenamientos, la exigencia en el día a día, el cuidado intensivo del futbolista, la buena alimentación, el descanso, el capacitarse y rodearse de un grupo de trabajo de personas capacitadas. Todos esos pequeños detalles van haciendo que el futbolista mejore desde lo individual y rápidamente desde lo colectivo se nota y van apareciendo los resultados y uno se aproxima un poco más al éxito. La contracción al trabajo y la responsabilidad seguramente que son innegociables, porque no entiendo que de otra manera se pueda crecer y se pueda mejorar, y está comprobado que con buena acumulación de trabajo muy exigente, muy fuerte, con la voluntad de los futbolistas, y sumado a que hay un plantel importante acá, podemos intentar hacer algo lindo y eso vamos a hacer.

-El sorteo, evitar los viajes largos y una zona muy pareja.

-El tema de los viajes en este tipo de competencia es muy complicado, hay que tenerlo muy en cuenta porque un viaje largo pasás la noche arriba del colectivo, el regreso después de un partido exigente los futbolistas lo sienten. En ese aspecto, fuimos beneficiados en el sorteo porque no tenemos viajes muy largos. Pero igual sabemos que es una zona muy competitiva, sí es una zona muy complicada, sí tenemos una zona donde hay muchos equipos que sueñan con ser el "uno", con quedarse con el primer ascenso. Vamos a tener que trabajar fuerte para estar a la altura. Confío mucho en que podamos con nuestro trabajo, con la buena predisposición de todos, mejorar el rendimiento individual de cada futbolista y si lo logramos vamos a estar con posibilidades. Tenemos muchas ganas de empezar a trabajar, lo mío por ahí no es mucho explicarlo, sino hacerlo en el campo de juego con mi cuerpo técnico, así que ojalá empecemos lo antes posible.

-Los refuerzos externos e internos.

-Viendo los futbolistas del plantel, entendemos que no es un plantel largo y que hay algunos puestos donde por ahí estaría bueno reforzarlos, teniendo en cuenta la posibilidad de una suspensión o una lesión, nos dejaría complicados a la hora del armado. Pero el refuerzo más importante es trabajar, yo le pedí a los dirigentes que hicieran lo imposible por mantener a todos los futbolistas y que necesitábamos hacer un trabajo acorde al sueño que tenemos. Si vos no hacés un trabajo previo con un buen descanso, con una buena alimentación y una alta exigencia para cada uno de los futbolistas, es imposible pensar en algo importante. Lo entendieron y vamos a hacer una pretemporada asegurando esas cosas, que es importantísimo. Yo creo que ese es el primer gran refuerzo que vamos a tener para este torneo. Después entendemos que hay muchos jugadores que tienen que estar en un nivel mucho más alto que el que han demostrado, y eso es responsabilidad nuestra. No siempre es culpa del futbolista, muchas veces es responsabilidad del entrenador y su cuerpo técnico de encontrar la manera, la forma y las armas para que cada uno de los futbolistas rinda un poco más. Eso vamos a intentar. Después si está la posibilidad de incorporar algún jugador que le dé jerarquía y no dé soluciones a la hora del armado del equipo y el club pueda hacer el esfuerzo, bienvenido sea. Pero la prioridad es hacer un trabajo previo acorde y tratar de mantener a todos los futbolistas del plantel, porque confiamos que hay material y estamos convencidos que podemos trabajar para recuperar ese rendimiento individual de cada uno.

-La Villa Deportiva, las instalaciones, la unión del club en todas sus patas.

-Me da mucha alegría, primero como hincha del club, me da mucha satisfacción ver esto que uno siempre lo soñó desde su época como futbolista, en otro paso como entrenador. Ojalá que podamos desde nuestro lugar aportar nuestro granito de arena en la parte deportiva para acompañar este crecimiento. Yo creo que en esta etapa tenemos que buscar la unión, esforzarnos todos: dirigentes, hinchas, todos los jugadores del plantel, todo mi cuerpo técnico va a entregar al máximo todo lo que tenga, necesitamos estar fuertes, ser un bloque entre todos. Seguramente habrá gente que no estará muy contenta con la llegada mía como entrenador, pero necesitamos que estén apoyando, que estén convencidos. Nuestro trabajo es muy honesto, es muy sincero, muy claro y es abierto a todos. Necesitamos que todos estemos juntos para acompañar este crecimiento social y estructural del club, que no es habitual hoy en día en el fútbol argentino. Vamos a intentar entre todos acompañar este crecimiento y ojalá nos encuentre al menos siendo protagonistas en lo que resta del torneo que es el gran objetivo que tenemos. Después, soñar es algo que estamos todos obligados y de los sueños vivimos, así que por qué no soñar.