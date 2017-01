Leandro Usuna, en la cima del mundo por segunda vez

Cuando en 2014, Leandro Usuna se subió a lo más alto del podio en Punta Rocas, Perú, se sabía que no iba a ser fácil repetirlo. Pero "Lele" no conoce de imposibles y no le alcanzaba ser campeón mundial, sino que quería lograrlo en un año especial, en el primer Ciclo Olímpico del Surf de cara a su primera participación en la máxima gala del deporte en Tokio 2020. El 15 de agosto, en las aguas de Playa Jacó de Costa Rica, el marplatense volvió a tener una cita con su historia y nuevamente gritó campeón.

Sin dudas es uno de los hechos destacados del deporte local y nacional. Leandro Usuna ratificó su increíble nivel y se trepó a la cima del mundo en los ISA World Surfing Game que se disputaron en Costa Rica, con una actuación histórica. Y en un momento muy especial, apenas 10 días después que el Comité Olímpico Internacional haya confirmado que se incluiría al Surf como nuevo deporte para los Juegos de Tokio 2020, gracias a las gestiones del también marplatense Fernando Aguerre, presidente de la International Surfing Association.

Y "Lele" escribió un poco más su nombre en la historia del surf argentino, con una actuación deslumbrante, de menor a mayor. Cayó al repechaje tras finalizar tercero en su heat y allí empezó a levantar. Fue segundo en la octava etapa detrás del japonés Hiroto Arai y en el últim repechaje, para ingresar al Main Event y también sacó uno de los dos pasajes entre cuatro surfistas junto al peruano Lucca Messinas.

En la definición, sacó a relucir todo su talento y brilló sobre la tabla, ganando con autoridad la final frente a Messinas, McGonagle y Bellorin, que vieron desde abajo como el marplatense se hacía gigante en lo más alto del podio, para decir soy dos veces campeón del mundo.

Ahora la mira está puesta en Tokio 2020, pero para eso falta mucho. Además del Mundial, "Lele" participó del Qualyfing Series, la dura competencia en la cual se busca la clasificación al Championship Tour, la NBA del Surf, la elite mundial. Más allá de no haber podido concluir la temporada, tuvo actuaciones destacadas en diferentes fechas y la ilusión para el año que comienza es muy grande. Con un nombre instalado, con otro peso, con otro título mundial en las espaldas.