El intendente Carlos Arroyo recibió en el Museo MAR a las personas que se convirtieron en los primeros turistas de este año en arribar a la ciudad. “Mar del Plata siempre recibe con los brazos abiertos a todos los argentinos y extranjeros que quieran venir a disfrutar de todo lo que ofrece”, señaló.

“Yo creo que van a pasar unas felices vacaciones y también es demostrativo de la gran capacidad y preocupación de las empresas a las que tenemos que agradecerles por la colaboración porque sin ellas no sería posible. Esto no es el logro de un gobierno, es el logro de una ciudad, los habitantes de Mar del Plata son los que han posibilitado todo esto”, agregó el intendente.



Asimismo, el jefe comunal manifestó: “Francamente, creo que va a ser la mejor temporada de la historia de Mar del Plata. Siempre pensé en positivo y no creo que me equivoque. Más allá de las dificultades económicas que está viviendo el país y que todos conocemos. Hasta ahora, los factores de ocupación son muy altos”.

Por último, Arroyo brindó sus mejores deseos para este año que acaba de comenzar: “Deseo que logremos disminuir la tasa de desocupación y que cada marplatense y batanenses tenga trabajo. También, deseo mejorar el sistema de salud, la Gobernadora está comprometida con esto. Gustavo Blanco está trabajando en la refacción de cuatro Centros de Salud, tenemos nuevas ambulancias. Otro deseo, es mejorar el sistema escolar. A partir de esta semana, nos vamos a ocupar del estado de las escuelas. Ya las mandé a inspeccionar”.

“Queremos llegar a un 2018 con un muy buen nivel de salud, educación y con toda la ocupación que podamos para Mar del Plata y para Batán”, finalizó el jefe comunal.