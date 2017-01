Polémica por el futuro del chalet Lococo: “Es imposible mantenerlo junto al hotel”

Nuevas preocupaciones se sumaron en el último tiempo al ya bastardeado patrimonio histórico marplatense. Tras años de tristes desapariciones de chalets legendarios de la ciudad, los proyectos inmobiliarios para construir edificios giraron hacia una alternativa que apaciguó un poco las discusiones: cada obra que iría a levantarse, mantenía las viejas casonas, las cuales pasaban a cumplir la función de recepción del predio. Sin embargo, residentes de la zona de calles Falucho y Alsina aseguraron que el proyecto de hotel a construirse junto al chalet Lococo ubicado en el lugar, “es imposible de realizar sin afectar al inmueble”.

Luego de que el Colegio de Arquitectos le solicitara al gobierno de Arroyo la conformación de la Comisión Evaluadora del Código de Preservación Patrimonial por este y otros dos casos emblemáticos, los vecinos se decidieron a juntar firmas y llevarlas al municipio en protesta por el emprendimiento presentado por Ana Irene Aguilera.

En diálogo con 0223, Nadya Serrano, una de las impulsoras de la iniciativa, habló al respecto de los pormenores del proyecto, que asegura que la obra sólo incluye la demolición de un exiguo sector del chalet adosado al eje medianero frentista a la calle Falucho. “Se refiere a la parte del garaje. Y es una zona muy pequeña, con el subsuelo, la rampa y demás trabajos típicos de un edificio que será hotel, es imposible no dañarlo”, afirmó.

“Lo particular de la situación es que el chalet está en excelente estado. Hasta noviembre pasado funcionó una casa de antigüedades, de unas personas que lo alquilaban y que lo dejaron impecable. Da ganas de llorar. Hay otros lugares en los que no habría problemas, por ejemplo la casona de Sarmiento y Falucho, que siempre tiene problemas, la policía se cansa de expulsar a la gente que se mete ahí. Ese chalet si que es irrecuperable”, razonó Nadya, al comparar las situaciones.

Paralelamente a entregar la nota, los vecinos se reunieron con el Defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, otro de los habituales interesados en la problemática. “Hay leyes y ordenanzas que no se cumplen. Nos da muchísima pena. No es que nos moleste un edificio, pero ese chalet está en excelente estado. Y además no serán seguro 11 pisos. Después pagan una multa y hacen más”, concluyó la mujer, en plena gestión de un nuevo abrazo simbólico por la arquitectura antigua de Mar del Plata.