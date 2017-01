"Cuando termine la temporada vamos a ver con claridad que la situación de Mar del Plata es mala"

Con el objetivo de reunir a la mayor cantidad de fuerzas vivas, gremios, concejales, sindicatos y “también a los que no tienen representación” ante los poderes del Estado, el titular de la CGT Regional Mar del Plata Jorge Váttimo lanzó este miércoles “un espacio de debate y discusión para articular políticas públicas que ayuden a la generación de empleo en el distrito”.

En diálogo con 0223, el dirigente explicó algunos de los pormenores de la iniciativa, en un contexto en el que, según aseguró, “las condiciones van empeorando”. “Nosotros tenemos un lema: gobernar es generar trabajo y el trabajo es un ordenador social. La idea nuestra es reunir a todos los sectores que necesitan organizar sus ideas. Convocamos a los que no tienen representación y a los que la tienen”, describió de movida sobre la pluralidad de voces a sumar.

Con hincapié en la situación del puerto “que tiene que ser el motor de la economía marplatense y hoy está muy quieto, con muy pocos barcos saliendo a trabajar”, Váttimo afirmó que Mar del Plata debe desprenderse de “esa idea única de ciudad turística y unirse con la producción”.

“Los compañeros del puerto nos plantean que solo salen barcos congeladores, que no traen productos a tierra y los trabajadores entonces no tienen tareas para hacer. Estamos contentos con los anuncios de dragado, pero eso no se traduce en trabajo genuino y la gente necesita soluciones ya. Y es uno de los puertos más importantes de Sudamérica”, graficó el gremialista.

Al respecto del proyecto de ley de conversión de la flota pesquera que ya se aprobó en el Senado pero de la que no hubo más avances, Váttimo entendió: “Acá tenemos astilleros muy buenos con años de trayectoria para generar trabajo”.

Posteriormente, el titular de la CGT local le brindó un párrafo a las gestiones de gobierno de Cambiemos, en el que deslizó críticas para Arroyo y Macri: “Estamos mal también en el tema municipal, no se consolida el gobierno, con 30 funcionarios que dimiten. El tema de la seguridad está bravo, es algo candente. Los embates contra la Anses, contra el Pami, Mar del Plata no será una isla con ese tema. No tenemos futuro en esta situación”, sentenció, notoriamente preocupado.

Sobre el final, Váttimo le confirmó a este medio que la CGT local irá “la semana próxima por la banca 25, para exponer todo esto en el Concejo Deliberante e impulsar la declaración de la emergencia laboral y social. No iremos con ánimo de romper nada, queremos construir, que nos den bolilla”. “Cuando acabe la temporada vamos a ver la mala situación de Mar del Plata muy claramente”, vaticinó, tajante.