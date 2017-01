Para los vecinos de Alfar, suspender las fiestas electrónicas es "querer tapar el sol con las manos"

“Los adultos mayores, que conforman una mayoría en Alfar, están contentos con la prohibición. Aunque muchos no estemos de acuerdo del todo. Me parece que no soluciona el problema de fondo y es que los chicos se droguen”. De esta manera, el presidente de la Sociedad de Fomento de Alfar, Juan Cruz Salvador, definió cual es la opinión de los vecinos de la zona ante la decisión del intendente Arroyo de no permitir la realización de este tipo de eventos, que tienen lugar en los balnearios de ese sector de la ciudad.

En diálogo con 0223, el fomentista consideró que hay razones para que muchos vecinos no estén de acuerdo con la realización de las raves en la costa. “Después de cada fiesta electrónica hay chicos que deambulan afectados por el consumo y hay muchos ruidos molestos: los vidrios de las casas vibran hasta las 7 de la mañana”, describió.

Sin embargo, aclaró que hay opiniones divididos al respecto. Sin ir más lejos, reparó en que tanto él como otros vecinos creen que la prohibición de estas fiestas significa “tapar el sol con la mano” y que incluso, afectará la cuestión laboral de muchos vecinos.

“Deberían ir a buscar a los narcos porque los chicos que quieren tomar una pastilla, lo van a hacer incluso en las fiestas ilegales, que son más peligrosas y que van a proliferar con este tipo de medidas. Y ni contar que muchos chicos del barrio trabajan como seguridad o en las barras en este tipo de eventos. Muchos creemos que se debería controlar más y no prohibirlas. No hace falta una fiesta electrónica para que un chico se tome una pastilla. Ni el rock te va a hacer prender una bengala ni escuchar folclore te va a incitar a agarrar un vaso de vino; la cosa viene por otro lado”, razonó el fomentista.