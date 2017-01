Primera práctica con balance positivo

Si bien cobra el rótulo de amistoso porque son partidos, ante otro equipo, con árbitros y todo lo de la ley, la realidad es que la primera práctica formal de fútbol de Alvarado fue ni más ni menos que eso, una buena oportunidad para que los dirigidos por Gustavo Noto empiecen a sumar algunos minutos de fútbol, conocerse un poco más y empezar a entender la idea del entrenador. Y con pocos entrenamientos encima, dejaron una buena imagen en los dos mini-partidos de 40 minutos ante Platense. El primero fue 1 a 0 para el "torito" con gol de Ramiro Jorge de cabeza, y en segundo turno igualaron sin goles. A la tarde, segundo turno de una pretemporada súper exigente.

El resultado era lo menos importante. Lo que más se valora de este tipo de encuentros, es que todos los jugadores terminen bien y puedan seguir trabajando de la misma manera, sin golpes ni molestias que los hagan perder entrenamientos. Entonces, el balance es positivo. A la hora de hablar del juego, también se hace un análisis bueno, porque más allá del cansancio acumulado, ambos equipos le pusieron buen ritmo a los partidos, fueron llevando a cabo las cosas que se trabajaron en estos días de pretemporada.

Gustavo Noto dispuso dos equipos mezclados. El once inicial que dispuso estuvo conformado por: Rodrigo Barucco; Sebastián Corti, Ramiro Jorge, Manuel Madrid y Mauro Castro; Jonathan La Rosa, Damián Luengo, Nicolás Fassino y Francisco Molina; Patricio Escott y Wilson Albarracín. Por el lado de Platense, Omar Labruna paró a: Andrés Desábato; Emiliano Carrasco, Federico Briones, Gabriel Mannino y Franco Cabral; Jonathan Bustos, Julio Mozzo, Fernando Lorefice y Luis Quiroga; Patricio Rodríguez y Francisco Vazzoler.

El encuentro tuvo una supremacía de Alvarado a la hora de las llegadas. Mientras que Platense tuvo una clara de entrada con Vazzoler que exigió una buena respuesta de Barucco y Rodríguez la tiró afuera en el rebote, el local pudo desnivelar con una buena corrida de Molina por izquierda que Albarracín no pudo definir, con una gran jugada colectiva que el exUnión definió apenas afuera, un tiro libre del zurdo de Miramar que se desvió en la barrera y fue devuelto por el travesaño, y un buen intento de Fassino de emboquillada que Desábato sacó por encima de su arco. Esa fue a dos minutos del final, y en el córner ejecutado por La Rosa, hubo un anticipo perfecto de Ramiro Jorge, para meter el cabezazo de pique al piso y señalar el 1 a 0 que fue definitivo.

En los segundos 40', por el lado de Alvarado jugaron: Mauro Beltramella; Emanuel Urquiza, Matías Presentado, Gastón Martínez y Nahuel Santos; Gabriel Compagnucci, Juan Gáspari, Juan Ceballos y Leonardo Verón; Braian Uribe y Joaquín Susvielles. Por su parte, el "marrón" formó con: Desábato; Darío Leguiza, Federico Markunas, Adrián Reta y Nazareno Fernández Colombo; Agustín Palavecino, Emmanuel Carreira, Miguel Conicelli y Leandro Kusko; Catriel Lucero y Cristian Zarco.

Este partido no tuvo la intensidad del primero, la cantidad de llegadas tampoco se repitió, pero el que estuvo más cerca fue Alvarado, con un gran trabajo del tándem por derecha con Urquiza-Compagnuccci y una buena presentación de Juan Ceballos, no sólo a la hora de desequilibrar con su gambeta, sino también trabajando en la mitad de la cancha y bancándose el roce de jugadores de mayor talla. La defensa no pasó mayores sobresaltos, Beltramella respondió con eficacia ante el único remate de peligro que fue sobre su arco, mientras que del otro lado falto la puntada final para terminar algunas de las llegadas a fondo por los costados. El exBrown de Madryn tuvo dos que no terminaron en gol por centímetros y Desábato descolgó del ángulo un muy buen tiro libre del "Cuyi" Verón.

En definitiva, buenas sensaciones de Alvarado, que en la primera práctica mostró algunas cosas interesantes y, salvo algunas molestias lógicas de esta instancia de preparación, tiene a todos los jugadores en buenas condiciones, encarando de la mejor forma una pretemporada corta pero intensa, que lo depositará rápidamente en la Copa Argentina (probablemente el viernes 20 de enero en Villa Ramallo) y el debut en el Nonagonal Sur del Federal A, el 29 en Carlos Casares.