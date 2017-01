Jacqueline Bertello es la XXXV Reina Nacional de los Pescadores

La XXXV edición de la Fiesta Nacional de los Pescadores, ya tiene nueva reina: Jacqueline Bertello, de 23 años salió coronada en la noche del miércoles seguida por la primera princesa Ana Gabriela Campanella Di Scalla (24) y la segunda princesa, Aymara Basanta (18).

Las tres jóvenes representarán a Mar del Plata y al Puerto en todo el país y reemplazaron a la ex soberana Miranda Facio, y sus princesas Agustina Vidaurre y Paloma García.

En su discurso de apertura, el presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, Luis Ignoto, manifestó: su “eterno agradecimiento a todos los presentes” .Respecto a la problemática que vive hoy el sector pesquero, en particular las lanchitas amarillas, dijo: “Yo hoy estoy de un lado y del otro del mostrador pero lo que quiero es que esto salga adelante. No importa quién lo haga. Hay que hacerlo y escuchar todas las voces. Hay que resolver poco a poco los problemas. Deseo que se cumplan todos los deseos y que salgamos adelante porque tenemos un gran país y necesitamos que el país tenga mucho trabajo. Tenemos que defender lo nuestro. Tenemos que crecer porque el pueblo de Mar del Plata es uno de los más importantes del país”.

El intendente Carlos Arroyo por su parte dijo: “Esta ciudad comenzó siendo Puerto y esta fiesta es la imagen de Mar del Plata al país La actividad portuaria y de pesca significa un 40 por ciento del PBI de General Pueyrredon”.

El locutor Andrés Cosmai, que ofició de maestro de ceremonia, le dio la bienvenida a todos los presentes e inició la elección de la Reina Nacional de los Pescadores.

Las finalistas

Melo Elizabeth, Vellaz Micaela Rocío, Di Scala Agostina, Bertello Jacqueline Beatriz, Colli Rocío Victoria, Basanta Aymara Micaela, Soto Florencia, Molero Emilia Regina, Campanella Di Scala Ana Gabriela Lourdes, Giménez Agustina Belén, La Grasta Melody Abril y Mustico Camila, fueron las doce jóvenes que deslumbraron a todos durante su primera presentación, con un vestido de cóctel de María Liberati, para María López, una empresa que desde 2006 se dedica en Mar del Plata al diseño y venta de indumentaria femenina.

El jurado estuvo compuesto por: Martín Merlini, Presidente del Consorcio Portuario Regional; Nicolás Casas, Director Provincial en la Oficina de Delegaciones Turísticas de la Provincia de Buenos Aires; Prefecto Mayor, Gustavo Campanini, Jefe de Prefectura Naval Argentina Mar del Plata; Gabriela Magnoler, Presidente del Ente Municipal de Turismo; Jorge Della Chiesa, integrante de la Comisión de Festejos San Salvador; María Liberati, representante de María López; Norma Demaria, diseñadora y representante de Inti Huatana; Roberto Salvini, Patrón de Pesca; Mario Andreatta de Larrea Brokers seguros, Miranda Facio, actual Reina Nacional de los Pescadores y presidiendo el Jurado Luis Ignoto, Presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores.

Por segundo año consecutivo, las participantes no utilizaron traje de baño para presentarse. Desde la organización remarcaron que lo que se busca en la elección de la reina “en realidad no es una chica por su belleza sino que sepa representar a Mar del Plata y el Puerto, para poder promover las bondades turísticas de Mar del Plata a lo ancho y largo del país. Es por eso que se las capacitó durante estos días para que puedan conocer la historia de la ciudad y el sector”.

Entre las actividades que desarrollaron, se destacan las charlas con el patrón de pesca, y vicepresidente de la Sociedad de Patrones, Vicente Galeano, y con el director del Museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”, el artista Héctor Becerini, quienes les transmitieron todos sus conocimientos acerca del sector portuario. En tanto, las jóvenes realizaron, además, el curso online “Experto en Mar del Plata”, que brinda gratuitamente en Ente Municipal de Turismo.

El show musical de la fiesta estuvo a cargo de la cantante y actriz Natalia Luciani, mientras que la gran apertura fue montada por Carla Coronel, fundadora del Centro de Danzas Clásicas y Urbanas- Escuela de Reinas Mar del Plata, junto a su staff de profesores y alumnos.

Con brillo, color y elegancia, las postulantes deslumbraron sobre el escenario con coreografía impactante. El segundo desfile fue con los hermosos vestidos de noche de las diseñadoras Norma Demaria y Adriana Michelini, representantes de Inti Huatana. Fueron maquilladas y peinadas por Guillermo Rivas y Staff.

Nuevas soberanas

Al final de la noche, llegó el momento de mayor emoción, cuando llegó la hora de la coronación. Para ello todas las reinas invitadas subieron al escenario y así poder conocer de cerca a las nuevas representantes del Puerto.

Se hizo esperar pero el gran momento llegó cuando el conductor dio a conocer quienes eran las ganadoras.

“No puedo creerlo”, dijo Jacqueline Bertello, la flamante Reina Nacional de los Pescadores, al enterarse que ella había ganado. “Es que fue la quinta vez que se presentó en la preselección. Nunca había quedado, y cuando este año me dijeron que si me puse feliz. En lo personal era un sueño a cumplir. Seguí intentándolo porque creo que los sueños sí se cumplen. Perseveras y triunfaras”, resaltó la estudiante de abogacía.

Por su parte, fueron elegidas princesas Ana Campanella Di Scalla, también estudiante de abogacía, y Aymara Basanta, quien cursa Profesorado en nivel inicial.