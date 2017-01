Mientras se esperan definiciones, se armó la fiesta en la puerta de la Municipalidad

foto

video

Se sabe, los amantes de la música electrónica se cuentan de a miles, más bien de a millones en el país. Y Mar del Plata, incluso, se ha convertido desde principios de este siglo en un epicentro trascendental de la llamada movida rave argentina, con espectáculos grandilocuentes y convocatorias masivas. Este jueves al mediodía, en torno a la polémica determinación del gobierno de Arroyo de no autorizar la realización de más fiestas electrónicas, un grupo de jóvenes que apoya la realización de las mismas se convocó en la puerta del municipio para llevar adelante una protesta con música y color y quejarse por la decisión del jefe comunal.

A la espera de que el intendente Carlos Arroyo o parte de su gabinete brinden alguna precisión más respecto a los alcances del decreto que la comuna difundió 24 horas atrás, los jóvenes llegaron con algunos autos, grandes parlantes y cartelería alusiva a la polémica para defender a las famosas fiestas electrónicas.

En diálogo con 0223, Fernando Vidal, conductor de radio Fresh FM 102.9, una emisora local dedicada a la difusión de la música electrónica, reconoció de movida que la medida “sorprende”. “Creemos que es un poco inoportuna. Siempre está bueno buscar el diálogo, todos los decretos son antipáticos. La idea debería ser poder acercar las posiciones entre la gente que trabaja en esos balnearios desde hace muchos años con las fiestas masivas y la intención de prevenir y cuidar a la gente. Que conste que se hacen cosas al respecto”, aseguró.

“Por ahí lo que no está bueno del decreto es este impacto de prohibir o no autorizar este tipo de eventos, además de que la gente tiene derechos adquiridos al comprar una entrada, estamos en pleno verano, son un montón de sensaciones de injusticia que se juntan”, razonó.

Consultado por los argumentos planteados por el municipio respecto a la problemática del consumo de drogas en esas fiestas, Vidal reconoció: “Por su puesto que esa preocupación es lo más importante. Pero también hay que reconocer que la gente de las discotecas y balnearios también están preocupados y está trabajando en el tema. Habría que profundizar ese laburo, pero no dejar de hacer los eventos, que se hacen en todo el mundo. La preocupación del consumo es mundial, no sólo de Mar del Plata”, entendió.

“Prohibir la música electrónica es un poco discriminatorio. El decreto habla de que no hay una plataforma para contener tanta gente y desde mi humilde punto de vista me parece que habla de las fiestas masivas, no de los eventos electrónicos puntuales. Porque sería imposible suspenderlos, estaríamos hablando de una discriminación de género y, paradójicamente, es el género musical que más creció en los últimos 30 años”, detalló Vidal.

En esa línea, agregó: “Deberían acercarse las partes, ver de qué manera se puede ayudar, como podemos evitar el consumo indiscriminado, como podemos salvar una vida y no largar un decreto así que genera la antipatía de la gente”, exclamó.

Vidal es DJ y desde hace 25 años se mueve en el rubro como productor: “Me ha dado tanto la música electrónica, que si se prohíbe creo que es un gran paso atrás. Soy un tipo que confía mucho en el intendente, me parece un tipo capaz. También hay que ponerse en los pies de él, se entiende un poco lo que quiere hacer, pero me parece que había otra salida, fue muy precipitado”, concluyó.