Alvarado, también con los números claros

Así como salió a la luz el informe que dio a conocer la AFA sobre las deudas que tienen los equipos de todas las categorías directamente afiliadas, también se supo la situación de los clubes que participan de los certámenes del Consejo Federal. El único torneo profesionalizado es el Federal A, donde participa Alvarado y es uno de los 20 equipos, de los 36, que no tiene deuda con la casa madre del fútbol argentino y podrá utilizar sin problemas a sus dos nuevas incorporaciones.

Una semana que ha llegado con buenas noticias, por la colocación del plotter en el hall del club que empieza a pagar una deuda con los ídolos del club, el sistema de riego que sigue tomando forma en la cancha número dos de la Villa Deportiva, un plantel que continúa con una pretemporada sumamente profesional, concentrados y entrenando a conciencia pensando en lo que viene, cierra con otra clara muestra de que las cosas se están haciendo bien. La Asociación de Fútbol Argentino emitió un comunicado en el que dio a conocer los clubes de las diferentes categorías que no tienen deuda y con la entidad y pueden incorporar sin problemas a sus refuerzos, y Alvarado está entre ellos, como hace un tiempo, con las cuentas en orden y un crecimiento institucional que se realiza sin lastimar las arcas del club.

Apenas dos años pasaron del día que Facundo Moyano llamó a Pablo Mirón y Emiliano Montes para que se pongan adelante del proyecto que el encabezaría y que tenía como fin sacar a Alvarado de una situación económico-financiera muy dura. Con muchas deudas, sin fondos para poder encarar el Torneo Federal que se venía por delante, con un plantel al que no se le pagaba hacía seis meses y proveedores que reclamaban su dinero, ellos se animaron y comenzaron la refundación del club.

Con una gestión firme, ordenada, apuntando siempre al crecimiento, en casi dos años muestran un club diferente. Con los números a favor, el informe de la AFA no hace más que ratificar que se va por el camino correcto. A través del Consejo Federal, y con la nueva normativa que impedirá inscribir refuerzos a los clubes que tengan deuda con la casa madre del fútbol argentino, se dio a conocer que Alvarado está entre el grupo de 20 equipos que no tiene deuda exigible o tiene crédito a su favor. Por lo tanto, Gustavo Noto se puede quedar tranquilo, porque tanto Emanuel Urquiza como Juan Ceballos, no habrá problemas para que estén desde el primer partido vistiendo la camiseta albiazul.

Por su parte, el resto de los conjuntos que mantienen una deuda, no podrá utilizar sus incorporaciones hasta tanto no regularicen su situación o presenten un plan de pago para su cancelación.