Incluir Salud no entrega leche a joven discapacitada: su vida está en riesgo

Abril Azul Torres es una joven marplatense de 14 años que tiene parálisis cerebral y una enfermedad degenerativa que todavía no pudo ser diagnosticada. Desde hace más de dos semanas que Incluir Salud no le cubre las leches y su vida corre peligro, porque es el único alimento que puede ingerir.

Victoria Torres, la mamá de la niña, está desesperada. "Si Abril no toma sus leches se puede morir", aseguró a 0223 y dijo que desde los 9 años que su hija necesita asistencia para poder alimentarse.

"Ya tuvo un problema de desnutrición grave y más de 70 internaciones en el hospital Materno Infantil de Mar del Plata", contó Victoria y dijo que Abril necesita ingerir 7 latas de leche por día que, en total, cuestan 560 pesos.

"El 27 de diciembre del año pasado me llegó una carta a mi casa en la que me informaban que se cortaba la provisión de las leches porque Incluir Salud le había dejado de pagar a la empresa que me las entregaba", señaló la mamá de Abril.

"Me gustaría que las mamás que tienen hijos con enfermedades similares a las de Abril se comuniquen conmigo para poder formar un grupo", solicitó Victoria y puso a disposición su número de teléfono: 0223-155315288.