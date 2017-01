Renuncia de elencos a los Estrella de Mar: “No es contra el premio, sino contra el avasallamiento de la Cultura"

Un total de 33 elencos renunciaron hasta el momento a participar de la edición 2017 de los premios Estrella de Mar, reconocimiento que entrega todos los años el Ente de Turismo de Mar del Plata a las obras que hacen temporada en la ciudad. Además, otros 16 grupos de actores y actrices expresaron su respaldo a la medida que tiene como objetivo manifestar el rechazo de los artistas al “vaciamiento cultural” que se produjo a nivel local desde el inicio de la gestión del intendente Carlos Arroyo.

En concreto, desde el sector repudian la “reducción presupuestaria” y la “ausencia absoluta de diálogo” con las autoridades de la Secretaría de Cultura del municipio que dirige Silvana Rojas. También la desarticulación de la Comedia Municipal, el cierre del teatro Diagonal, la “seria amenaza de continuidad” del Colón y el “hostigamiento permanente” al circo La Audacia.

Así lo manifestaron este viernes en una conferencia de prensa de la que participaron integrantes de la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica (Attra), acompañados por el director teatral Marcelo Marán y el productor Carlos Rottemberg.

“Entendemos la valoración que el teatro marplatense le ha atribuido históricamente a este galardón, incluso con diversidad de miradas al respecto: los premios Estrellas de Mar no deja de ser una política pública y como tal es un derecho de la comunidad y de los teatristas. La renuncia a participar de su celebración es, en ese sentido, una acción irrefutable de denuncia y disconformidad con el trabajo (o su ausencia) que esta gestión desarrolla en el campo cultural”, indicaron en lapidario documento en el que explican los motivos de la medida.

A su vez, consideraron “legítima y contundente” la decisión de los teatristas de “no prestar colaboración con el sostenimiento de una ceremonia que pretende invisibilizar un profundo desprecio por nuestra actividad cuando se apagan las luces y las cámaras”.

Cecilia Martín, presidenta de Attra, dijo que la masiva renuncia de artistas a participar de la ceremonia se debe a que “se nos convoca a una fiesta cuando no hay nada que festejar”.

En ese sentido, remarcó 33 elencos ya se bajaron de los premios y otros más de 16 grupos que “no hacen temporada pero respaldan” la protesta. También destacó el acompañamiento del productor teatral Carlos Rottemberg, porque consideró que con su apoyo “se evita que se instalen viejas antinomias que no existen, como que se trata de un enfrentamiento del teatro independientes con el teatro comercial”,

Por su parte, el director del Centro de Arte Radio City Roxy Melany, Marcelo Marán, evaluó que “el momento histórico” que se atraviesa “amerita tomar una decisión contra una gestión cultural que durante todo este año ha vaciado de contenido el área”, y calificó de “emocionante” el número de elencos que se plegaron a la medida.

En tanto, Marán se refirió al violento operativo laboral y policial que se realizó el lunes en la tradicional sala de San Luis 1750. “Venimos complicados como teatro porque vemos que la Provincia y la Nación están reforzando un estilo de represión y persecución que está naturalizada. Estemos alerta porque este es el inicio de una situación que se va a repetir”, alertó.

Por último, el productor Carlos Rottemberg sostuvo: “Me parece muy bien que los teatristas se hagan oír cuando hay un cúmulo de razones que derivan en la no presentación en los premios Estrellas de Mar

Esto. Esto tiene que ver con manifestarse contra un período de tiempo en el que varias iniciativas se han truncado o se han caído, lo cual genera la preocupación genuina de quienes hacen teatro en la zona atlántica y sobre todo en Mar del Plata, en donde el movimiento ha crecido enormemente y se quiere defender”.

“Este es un momento en el que el teatro independiente se amucha para poder sostener un lugar de interpretación. No es un negocio, no es una casa de familia siquiera; es un vehículo entre el teatro y el público; el espectador. Es una canalización de una expresión artística y en ese sentido me parece que esto es nada más que un escollo”, analizó.