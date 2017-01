Se lanzó una nueva edición del fútbol de verano

Una nutrida mesa principal, dio corolario a la presentación oficial del Fútbol de Verano Schneider 2017, que en esta oportunidad contará con nueve partidos en Mar del Plata, con el Boca-River del 28 de enero como principal atractivo. Además de Alex Ganly en representación de la empresa organizadora, estuvieron el intendente municipal Carlos Arroyo, el titular del Emder Guillermo Volponi, el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol Roberto Fernández y por el lado de la seguridad, la cara de la Aprevide, Juan Manuel Lugones, y el Jefe Departamental Fabián Perroni. Las entradas para el superclásico van de los 350 a los 900 pesos.

No hubo un solo comentario pesimista. Por el contrario, todas las voces se alzaron a favor de la realización del fútbol de verano, destacaron que cuando muchos pensaban que no iban a seguir en la ciudad se realiza y con nueve partidos, que River vendrá a jugar el clásico cuando había anunciado que no volvía a Mar del Plata y porque más allá de pequeños inconvenientes, la última experiencia dejó un saldo favorable desde la materia seguridad.

"Salió el sol en Mar del Plata", aseguró el intendente Arroyo, y realzó las gestiones realizadas por el municipio para que esto fuera así. Tanto él como Volponi, remarcaron el esfuerzo para tirar por la borda todos los rumores que sobrevolaron tras el verano pasado de que se terminaban estos torneos en el Minella.

Por la misma vía fue Alex Ganly, hombre fuerte de Torneos, que redobló la apuesta y afirmó que "Mar del Plata es una ciudad muy importante para el país y nosotros vamos a seguir trayendo eventos acá. No sólo el torneo de verano, sino que ya vino Copa Argentina y estamos hablando para organizar partidos de la próxima edición de ese certamen. Y además estamos pensando un torneo de invierno".

Respecto a la trascendencia de los partidos, lo que ha sido criticado por la poca participación de los equipos grandes, fue tajante: "En la ciudad hay gente de todo el país y Torneos piensa en un fútbol federal. Para nosotros es un placer poder traer muchos clubes del interior y no sólo de Buenos Aires".

En materia de seguridad, el titular de la Aprevide, Juan Manuel Lugones y el Jefe Departamental, Fabián Perroni, coincidieron en que está todo dado para que se realice con normalidad el certamen. "Están todos planificados los operativos en la cancha y también para el traslado de la gente. No va a haber ningún problema, y vamos a trabajar duramente contra las mafias del fútbol que son los trapitos y los puestos de choripán en la zona cercana al estadio", afirmó el hombre de la ONG "Fútbol en Paz".

Precios de las entradas - Se compran por www.futboldeverano.com

Populares (salvo Boca-River) $250

Populares Boca-River $350

Plateas Descubiertas (salvo Boca-River) $350

Plateas Descubiertas Boca-River $800

Plateas Cubiertas (salvo Boca-River) $500

Plateas Cubiertas Boca-River $900