Vecinos de Félix.U Camet reclamarán sobre la ruta 11 por semáforos, luminarias y agua potable

“Cansados” de la falta de respuestas por parte del Municipio, vecinos del barrio Félix U. Camet realizarán una protesta este viernes a las 19 sobre la ruta 11 para visibilizar la falta de luminarias y semáforos sobre la costa, que convierte el diario ingreso y egreso del barrio, en una “odisea”. Además reclamarán por la reanudación de obras de provisión de agua potable, ya que señalan que el 99% de los pozos "está contaminado".

“Hace cuatro meses que no tenemos semáforos: dos fueron removidos porque los tiró el viento o fueron chocados y el que está en la puerta del Gada no funciona. Y a eso hay que sumarle que no hay luz en la entrada, sobre la costa, desde hace 6 meses. Es tanta la oscuridad a la noche, que hasta los choferes de la 221 dudan varias veces donde está la parada porque no se ve nada”, se quejó Ester Mancino, vecina de Félix U. Camet e integrante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), en diálogo con 0223.

En tal sentido, la mujer señaló que entrar o salir del barrio “es una odisea tanto de día como de noche”. “Algún día va a ocurrir una tragedia”, advirtió.

Asimismo, los vecinos reclamarán por el “terrible” estado de las calles, todas sin asfaltar, que hacen que cada vez que llueve, “sea imposible transitarlas y los autos se suben a la única calle asfaltada del barrio, que es una bicisenda”.

Por último Mancino también señaló que los vecinos reclamarán por la suspensión de las obras de provisión de agua corriente al barrio.

“Hace dos años que pararon la obra. Obras Sanitarias, cuya planta está a algunas cuadras, nos puso una canilla en el centro del barrio que nos da agua potable pero no es suficiente para todas las familias. El 99% del agua de los pozos está contaminada, según un estudio de la Universidad de hace 5 años e imaginense que una obra de este tipo es vital para todos”, concluyó la mujer.