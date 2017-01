Zeballos jugará con Karlovic en el Abierto de Australia

Horacio Zeballos (69° del ranking mundial) afrontará desde el lunes el primer Grand Slam del año, con el Abierto de Australia que se jugará en Melbourne. El marplatense, de acuerdo al sorteo de este jueves por la noche, debutará ante el croata Ivo Karlovic (20°), recientemente derrotado por el equipo argentino en la final de la Copa Davis.

Será el quinto Australian Open para Zeballos, que nunca pasó de la primera ronda en este certamen, y sí avanzó hasta la tercera en dobles en 2010.

Fue dispar el sorteo que tuvieron los argentinos clasificados al cuadro principal del certamen donde el gran ausente será Juan Martín Del Potro, el mejor albiceleste del ranking ATP, quien prefirió postergar su pretemporada e iniciar la temporada más adelante.

En ese sentido, el azuleño Federico Delbonis debutará ante el estadounidense Steve Johnson, todavía en carrera esta semana tras su buen recorrido en el ATP de Sydney. De avanzar, podría ya toparse de inmediato con Stan Wawrinka.

Por esa misma llave, el porteño Diego Schwartzman protagonizará un duelo rioplatense con Pablo Cuevas, que parte como sembrado N°22.

Facundo Bagnis, a su vez, comenzará ante el británico Dan Evans, que viene de bajar a Dominic Thiem en Sydney. Ya en segunda rueda, de todas formas, asomaría Marin Cilic.

Guido Pella no la tendrá fácil ante Roberto Bautista, invicto en 2017 tras el título en Chennai, y Horacio Zeballos deberá lidiar con las bombas Ivo Karlovic.

Además, habrá un atractivo duelo entre Renzo Olivo y Hyeon Chung, dos jóvenes que piden pista en el circuito. El otro argentino en el cuadro es Carlos Berlocq, que debutará ante el moldavo Radu Albot.

Estos son los cruces de los argentinos en la primera ronda de Australia:

Federico Delbonis vs. Steve Johnson (USA)

Diego Schwarztman vs. Pablo Cuevas (URU)

Facundo Bagnis vs. Daniel Evans (GBR)

Horacio Zeballos vs. Ivo Karlovic (CRO)

Guido Pella vs. Roberto Bautista Agut (ESP)

Renzo Olivo vs. Hyeon Chung (KOR)

Carlos Berlocq vs. Radu Albot (MDA)