Escándalo: le pegaron a Fede Bal y se armó una batalla campal

El actor Federico Bal quedó envuelto en una pelea que ocurrió en un local de comidas rápidas de Villa Carlos Paz. El hecho sucedió cerca de las 8 de la mañana de este sábado cuando el local se encontraba lleno de jóvenes que coincidían luego de una noche de salidas a diversos locales bailables.

"Me pegaron de atrás y se armó un lió terrible", dijo el actor, pero los testigos del incidente tienen una versión muy distinta del hecho.

Según aseguran muchos de los presentes el local de comidas rápidas, “el actor se habría -colado- en la fila y un -patovica- comenzó a golpear a quienes se quejaron por ello”.

Fede bal se colo en un Mcdonald's en carlos paz pic.twitter.com/XIPFzIl0Wa — EL REJA 👽 (@Santi_Vatt) January 14, 2017

Federico Bal, que se encuentra actualmente en Carlos Paz protagonizando la obra “Sálvese quién pueda” terminó siendo acompañado a la calle y luego se refugió en su vehículo. La policía llegó rápidamente y calmó los ánimos.

Una de las fotos de los testigos muestran a un joven tirado en el suelo (inconsciente), y sería uno de los que según el propio Bal le habría pegado desde atrás.

El actor además explico que hizo la denuncia a la Policía, y que se imagina que no podría ser denunciado por los “agresores”, ya que expresó: “¡lo único que falta! que me peguen y me denuncien”.