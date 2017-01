Ocho exsecretarios de Cultura destrozaron la gestión de Silvana Rojas

Exsecretarios de Cultura desde el regreso de la democracia hasta la actualidad firmaron de manera conjunta un comunicado en el cual cuestionaron en duros términos la política llevada adelante por la actual secretaria del área, Silvana Rojas, y le pidieron que comience a desarrollar un proyecto. “Vemos el desprecio de la acción cultural como elemento dignificador de la vida humana”, indicaron

Los exfuncionarios, de distintas vertientes políticas e ideológicas, se unieron para solicitar a los responsables actuales de la cultura que reviertan “la decadencia, atraso y vulnerabilidad en la que se ha sumido a la gestión cultural desde el Estado comunal”. El comunicado lleva la firma de Leandro Laserna, Susana López Merino, Marcelo Marán, Carlos Rodríguez, Nino Ramella, Luis Reales, Marcelo Sanjurjo y María Rosa Solsona.

“Todos estamos convencidos del aporte que al mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad pueden hacer las políticas públicas culturales. Cada uno de nosotros nos reprochamos algo que no supimos o no pudimos hacer. Dentro de esas fronteras estamos todos quienes firmamos este documento”, señalaron.

Sin embargo, aclararon que la “denuncia” frente a lo que sucede en la actualidad “escapa totalmente” a las cuestiones que cada uno de ellos, como secretario de Cultura, pudo reprocharse a sí mismo o bien la comunidad.

“La inexistencia de un proyecto; la supina inoperancia de la conducción de la Secretaría de Cultura; designaciones disparatadas; nulos antecedentes de gestión; divorcio absoluto con diferentes actores culturales, tanto en el orden personal como organizacional; abandono de las acciones orientadas a sectores sociales vulnerados; desprecio del consenso; impermeabilidad a cualquier crítica... son apenas un puñado de expresiones negativas de un área que es urgente e imprescindible reinstalar en un espacio que continúe aportando al crecimiento y dignidad de nuestra sociedad”, detallaron.

Los firmantes recordaron que cuando asumió Rojas destacó que no tenía antecedentes en gestión, “pero sí muy buena voluntad”. “Quienes hemos conducido un organismo público de Cultura sabemos que la buena voluntad no es una condición suficiente. De hecho su ‘buena voluntad’ no ha alcanzado para aliviar un ápice el desquicio en que se ha convertido la dimensión cultural en nuestro medio. Muy por el contrario ha llegado al subsuelo de lo tolerable”, remarcaron.

En esa línea, señalaron que “cualquier política cultural tiene defensores y críticos” y destacaron que cada uno de ellos está “acostumbrado a esas diferencias”. “Pero lo que aquí enfrentamos no es un proyecto inexistente y nunca esbozado. No es tampoco frente a un modo de hacer política. Estamos justamente denunciando la falta de un proyecto, el desprecio de la acción cultural como elemento dignificador de la vida humana y la destrucción de valores que a nuestra comunidad y sucesivas administraciones ha costado mucho construir”, explicaron.

Los exfuncionarios reclamaron “una inmediata rectificación de lo que la Secretaría de Cultura viene haciendo en su área y el diseño de una política cultural que pueda ser entendida como un proyecto de la actual gestión que habilite el acompañamiento, crítico o no, de una comunidad hoy desorientada”.