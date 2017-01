¿El romance del verano nació en Mar del Plata? Juan Martín del Potro y Jimena Barón

Las versiones de una nueva conquista de Juan Martín del Potro son cada vez más fuertes. Y este amor de verano habría nacido en Mar del Plata. Se trata ni más ni menos que de la actriz Jimena Barón.

Según confirmó el periodista Ángel de Brito, “Del Potro pasó a buscar a Jimena por el aeropuerto de MDQ”. “El romance del verano. Chau Maluma", tuiteó el periodista.

Tiempo atrás, la actriz, ex de Daniel Osvaldo, se encargó de desmentir la relación a través de twitter. “Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebe", escribió.

Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebe 🙋🏼🔥💋 — Jimena Baron (@baronjimena) December 30, 2016

Pese a estos dichos las versiones sobre los encuentros entre el tenista y la actriz son cada vez más fuertes.