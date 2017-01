“Logramos mejorar la primera quincena de enero con respecto al año pasado”

Según el municipio de Necochea, el balance de la primera quincena de enero fue positivo. Así lo definió el presidente del Ente de Turismo, Eduardo Otero, que se mostró conforme con los resultados parciales del verano y, por supuesto, expectante por la segunda quincena del primer mes del año.

"La expectativa era tratar de mejorar la primera quincena de enero con respecto al año pasado y eso lo logramos, incluso mejor de lo que pensábamos”, destacó Otero en declaraciones difundidas por Ecos Diarios. "Queríamos que los prestadores pudieran mejorar el registro de ocupación del año pasado y eso también se logró hacer”, afirmó.

Otero explicó que desde el Entur se hace un relevamiento en todos los hoteles, estén registrados o no en la asociación de hoteleros, en vísperas de cada fin de semana y cuando terminan los mismos; mientras que la Provincia lo realiza entre semana en toda la costa.

Al respecto de ese operativo estadístico, la comuna informó que el primer fin de semana de enero (30 y 31 de diciembre y 1º de enero) dio como resultado un 78% de ocupación hotelera, mientras que el segundo (6, 7 y 8 de enero) arrojó un número cercano al 82%. Respecto al reciente fin de semana que significó el recambio de quincena, aunque no se difundieron aún los índices, el funcionario aseguró que "fue mejor que los anteriores".

En relación al relevamiento en días hábiles, Otero explicó: "Tuvimos un buen rendimiento en comparación con otros lugares de la costa. La Provincia está sorprendida y nosotros contentos porque la ocupación nunca bajó del 70%”, afirmó.

Los datos no son igual de optimistas al relacionarse con los campings. Si bien en hotelería se considera que la ocupación fue mejor que el año pasado, no sucedió lo mismo con ese sector, donde hubo una caída de los guarismos. El primer fin de semana de enero, la baja fue de un 20% con respecto a 2016, mientras que en el segundo la caída fue del 15%. Desde el Entur, Otero comprendió: "Puede tener que ver con que los valores de hotelería no están tan elevados y también con que los períodos de estadía son cortos y, en este sentido, también sale beneficiado el hotel".