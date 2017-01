Banfield y Gimnasia, en crisis, abren el fútbol estival

La situación de AFA que afecta a gran parte de los clubes del país, no escapa a Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata, los dos que abrirán este lunes desde las 22.10 el fútbol de verano en el José María Minella. El "taladro" comenzó la pretemporada pero luego entró a un paro por la deuda que mantiene la dirigencia con el plantel, y tiene a sus dos máximas figuras (Walter Erviti y Santiago Silva) con un pie fuera del club. Por su parte, el "lobo" no volvió a las prácticas el día que estaba previsto por la misma situación, pero una promesa de pago hizo que iniciara la preparación para la segunda mitad del campeonato. En este contexto, y con mayoría de suplentes, pondrán en juego la Copa del Sur.

Gimnasia reemplazó a Lanús, vigente campeón del fútbol argentino, que decidió no jugar este partido por estar abocado a la pretemporada. Ambos planteles vienen con problemas económicos por falta de pago de salarios y con paros incluidos.

El plantel de Banfield inició la pretemporada el 4 de enero, pero realizó una huelga entre el 10 y el 13 debido a deudas salariales que alcanzan a los últimos dos meses, y regresó a los entrenamientos tras una promesa de pago por parte de los dirigentes.

Por la deuda, el delantero uruguayo Santiago Silva decidió no viajar a Mar del Plata y hará un reclamo en la Asociación del Fútbol Argentino y en Futbolistas Argentinos Agremiados, pero el club lo intimó para que se presente a entrenar junto al resto de sus compañeros que no partieron a la ciudad balnearia. Los problemas en el plantel del "Taladro" no terminan con el caso del uruguayo porque jugador emblemático, el capitán Walter Erviti, negocia su salida por la misma razón.

En tanto Gimnasia y Esgrima decidió no comenzar la pretemporada el 5 de enero, como estaba previsto, por una deuda con el plantel que alcanza parte de los salarios de septiembre y octubre, la totalidad de noviembre, diciembre y el medio aguinaldo. El equipo "tripero" comenzó los entrenamientos el 7 de enero y el día 11 se trasladó a Tandil para continuar con los trabajos.

Gimnasia sumó como refuerzos al volante Brian Aleman y al delantero Sebastián Matos, quienes no obstante serán preservados por el entrenador Gustavo Alfaro en el partido de mañana. Por su parte, el defensor Sebastián Gorga viajó el sábado de urgencia a Uruguay por el fallecimiento de su abuelo y se reincorporará el lunes al plantel. Alfaro llevará una formación alternativa a Mar del Plata y los titulares seguirán con su preparación en Tandil.