La banda marplatense Altocamet lanza "El Ascensor", su último trabajo discográfico, que cuenta con la colaboración de destacados artistas nacionales como Dante Spinetta, Flavio Etcheto, Fernando Nalé y Fabian Spampinato.

En simultáneo con el lanzamiento del disco, la banda inicia una gira de shows imperdible que incluirá Argentina, Perú y Chile en el marco del Showcase de Casa del Puente Discos por Latinoamérica Verano 2017 junto a artistas como The Stargazer Lilies (US) , Pale Dīan (US) , Sobrenadar (AR), APZOO (AR) , Trementina (CH) y Riel (AR) entre otros.

"El Ascensor" cuenta con colaboraciones de destacados artistas. Dante Spinetta sumó con su talento de guitarra en el tema Florece; Flavio Etcheto, reconocido productor, músico electrónico y cantante, participa con una secuencia única en el track El Ascensor. Por su parte , Fernando Nalé, colabora también con su bajo inconfundible en Florece y, por último, Fabian Spampinato, el director y bajista de Magnolia acompaña con su bajo en Atlántida.

La banda ganadora del Premio Carlos Gardel a la Música como ¨Mejor Álbum Electrónico¨ en 2011 y otros dos premios Gardel en 2008 como "Mejor álbum de Remixes" y en el 2009 como "Mejor álbum de música electrónica", continúa posicionándose en el mercado nacional e internacional y sorprende cada vez más con cada proyecto que presentan.

Fechas de Altocamet:

- 20/1 Lima (Perú) Koka Quinto FESTIVALHYPERREAL.

- 21/1 Santiago (Chile) Loreto Bar.

- 22/1 Viña del Mar (Chile) Playa Capital - Las Salinas.

- 24/1 Buenos Aires, Niceto Club - Martes Indiegentes.

- 25/1 Mar del Plata, Casa Rock.