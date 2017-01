Descargas a 220, otro round más y renovación amarilla

Internas, celos y traiciones, detrás del escándalo

Los últimos siete días en general Pueyrredon fueron intensos, siempre al borde del escándalo. A lo largo de todo el lunes, el intendente y sus principales colaboradores hablaron con los productores de fiestas electrónicas sobre la idea del jefe comunal. Sin embargo, el primer problema fue cuando el decreto de Arroyo se filtró en los medios. En un medio, en rigor, y rápidamente las miradas apuntaron a la flamante funcionaria de estrechísimo vínculo con ese medio digital.

“El intendente todavía no lo firmó. Pero ya lo firmaron algunos funcionarios y ya sabés quién se los pasó”, confió un estrecho colaborador del jefe comunal.

Lo concreto es que horas después, Arroyo sí firmó el famoso decreto que no prohibía, no suspendía, pero tampoco autorizaba. La confusión, es cierto, no se le puede achacar a más nadie que al jefe comunal que jamás pareció tener claro cuál era su objetivo con la medida.

En ese punto surgieron otras internas dentro del gabinete del jefe comunal. Muchos funcionarios y allegados al gobierno no entendían cuál era la necesidad de salir con semejante medida un 10 de enero, cuando bien se podría haber armado una mesa de trabajo y llegar al mismo resultado.

Y uno de los protagonistas de la historia dio su versión de por qué se llegó a esa situación: “Hay uno que tiene muchas ansias de figurar y está jugando su propio partido en todo esto”, contaron. Parece que algunas de sus jugadas no cayeron bien entre sus compañeros de gabinete y en las últimas horas la relación se tensó. Cuentan que hubo gritos y reproches, con varios testigos presentes. ¿Cómo terminará la historia?

¡Ya son Pimpinela!

Alejandro Ferro arremetió nuevamente contra el secretario de salud, Gustavo Blanco. El concejal de Acción Marplatense presentó dos pedidos de informes referidos al servicio de emergencias que brinda el municipio y a las postas sanitarias en las playas.

“Una ciudad de esta dimensión no puede improvisar, menos cuando se trata de la vida de las personas. No queremos ser más noticia por cosas malas, no queremos tener que lamentar una desgracia en Mar del Plata”, afirmó el edil opositor.

Y alertó que “es imprescindible contar con un servicio de emergencias médicas que cuente con todo lo necesario, ni más ni menos que lo que marca la ley: al menos un médico, un enfermero y un chofer especialmente capacitados a esos fines, que asistan a personas con riesgo de vida”.

Problemas de fronteras

Luego de que el Director de Asuntos de la Comunidad, Marcelo Carrara, manifestara su apoyo a la creación de la Asociación Civil Vecinal de Fomento Costa Azul en la zona sur, el concejal del Frente Renovador, Cristian Azcona, criticó que el funcionario de Arroyo no le haya informado a las autoridades de la Sociedad de Fomento Acantilados que se van a cambiar los límites de su jurisdicción.

“Creo que Carrara se tiene que juntar con la Sociedad de Fomento Acantilados, le tiene que plasmar su inquietud, le tiene que presentar su propuesta, y obviamente hablar con aquellas personas que han presentado la documentación, la papelería para constituir la sociedad de fomento, pero tiene que ser consensuado”, añadió el edil massista.

Por último, dijo que “me parece que ese es el camino que la democracia nos tiene que enseñar, empezar a trabajar con el diálogo, con la comprensión, y con el saber que pensar distinto no significa ser enemigo”.

Van por la renovación en el Pro marplatense

La Coordinadora de la Oficina Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Mar del Plata, Florencia Ranellucci, adelantó que el Pro está trabajando para la regularización de las mesas directivas de los 135 municipios bonaerense. Una tarea que avanza a paso firme, y que será completada en marzo de este año”.

Y remarcó: "La Junta Promotora para Mar del Plata y Batan va a definirse entre febrero y marzo de este año".

Para finalizar, Ranellucci agregó que "aún falta definir si se realizará interna, o si desde el Pro bonaerense se buscará una lista de unidad”. “Estoy convencida que es momento de una renovación”, consideró la dirigente del Pro, quien tiene llegada directa a Jorge Macri.

“La estafa electoral”

En la última sesión, el concejal del Frente para la Victoria, Marcos Gutiérrez, denunció que en la pasada campaña electoral “el intendente estafó a los vecinos del mismo, diciéndoles que muchas de las acciones que están llevando adelante no las iba a hacer”. “En esta estafa se comprometieron y dijeron que eran un gobierno de diálogo, que iban a ser un gobierno abierto al diálogo y en ningún momento sucedió esto”, señaló el edil.

En ese sentido, le apuntó al jefe comunal”. “Él mencionó que no venía a aumentar ningún servicio, ninguna tasa. Él mencionó que iba a tener un grupo político muy reducido, de 20 personas, esto quedó en la mentira, quedó en un cuarto guardado en donde a nuestro entender ha estafado a todos los vecinos”. “En Educación, tenemos una gran cantidad de hechos que fueron sumamente negativos”, recalcó.

Además, subrayó: “También muchas veces con la secretaria Vilma Baragiola de Desarrollo Social, hemos podido establecer canales de diálogo, pero en Mar del Plata nunca se vieron ocho muertos en la calle en un invierno. En Mar del Plata la Iglesia Católica, Cáritas, el Hogar Nazaret, no han tenido que hacer nunca tantas denuncias sobre la situación social que se está atravesando”.

“La verdad es que es doloroso lo que se está atravesando en los barrios y eso tiene que ver con que el Intendente engañó a los vecinos. Vino para achicar el Estado, vino para sacar derechos. Todavía no hemos visto nuevas políticas de inclusión; todas las políticas han sido de achique”, concluyó Gutiérrez.

¿Un revolver en la visita de Vidal a la cárcel de Batán?

El diputado provincial, Rodolfo “Manino” Iriart elaboró un pedido de informe y una denuncia para presentar en la Legislatura y en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente, expresando su preocupación por la situación y "posibles irregularidades" en el Servicio Penitenciario Bonaerense, en especial en lo referido a las unidades carcelarias de Batán y Dolores.

El legislador marplatense reveló que recientemente se detectó un calibre 38 que habrían podido haber hecho entrar a la cárcel de Batán, en coincidencia con la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal. "¿Fue informada Vidal sobre esto?", se preguntó el diputado.

Quieren que se investigue

El Concejo Deliberante ratificó a Mario Dell Olio en el cargo de presidente de Obras Sanitarias. En el debate del recinto, el concejal radical Mario Rodríguez criticó duramente al funcionario de Carlos Arroyo. Dijo que existe “una denuncia anónima sobre enriquecimiento ilícito al actual Presidente de Obras Sanitarias”.

“Estamos hablando de una denuncia de la cual se plantea que el actual Presidente de Obras Sanitarias que está en su cargo desde el 2008, que está de Presidente de Obras Sanitarias que jamás presentó una declaración jurada, se habla de una denuncia que ha tomado el fiscal Pettigiani de una necesidad de investigar, del presunto enriquecimiento ilícito por la posesión de un departamento valuado como mínimo en U$S 840.000 ubicado en Colón y la costa. Y además sobre dos propiedades más en el barrio Los Pinares, donde se estarían al lado construyendo dos dúplex, y se solicita también que se investigue si tiene más propiedades”, detalló el edil oficialista.

Para concluir, Rodríguez aseveró que “conozco muchos funcionarios de distintas administraciones radicales, ninguno tiene un departamento de U$S 840.000 pero bueno lo tendrá que investigar la justicia”.