"Lamento que Blanco no resuelva los problemas y se refiera a cuestiones personales"

El responsable del área de Salud del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Rubén Pili, salió al cruce de las declaraciones del secretario de Salud Gustavo Blanco que lo trató de "agitador político" y dijo que "es una pena que no de respuestas y agreda en términos personales" por la situación de las ambulancias de Mar del Plata.

Este martes el Sindicato de Trabajadores Municipales denunció que las ambulancias que está utilizando la secretaría de salud de la Comuna de General Pueyrredon no están provistas de personal idóneo para su correcto funcionamiento.

Ante esta situación, el verborrágico secretario de Salud Gustavo Blanco no pudo contener su furia por el planteo y decidió atacar personalmente a Rubén Pili. “Es un doctor sindicalista que lo único que hace es agitar políticamente”, disparó.

"Yo lamento que el doctor Blanco en lugar de resolver los problemas se refiera a cuestiones personales. Soy médico, llevo muchos años en la salud pública y privada", aseguró Pili este miércoles en una entrevista realizada en el programa "Te digo más" de Radio Residencias.

En relación a la problemática, Pili señaló: "Todo sistema de emergencia tiene que tener el personal entrenado. Ser médico no implica saber todas las especialidades. No pretendo que todos los médicos sean emergentólogos, pero junto con las enfermeras tienen que estar entrenados en emergentología".

"Los profesionales que se suben a una ambulancia tienen que saber por lo menos qué hay y cómo se usa cada cosa", resaltó el responsable del área de Salud del STM y agregó: "No podemos desconocer que hay médicos que no quieren hacer emergencias porque no se sienten capacitados".

Por último, el médico dijo que esperan que desde la Secretaría de Salud los convoquen a una mesa de diálogo para tratar esta problemática.