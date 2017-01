“Los escorpiones en Mar del Plata no son peligrosos como los de Buenos Aires”

Luego que una mujer de 59 años fuera picada por un alacrán en Mar del Plata, creció la alarma ante la posibilidad que estos arácnidos provocaran graves heridas como el que le ocasionaron a un chico de 5 años en Buenos Aires o la muerte a una nena de 7 en Mendoza.

Ante esta situación, 0223 consultó al especialista en plagas del Municipio, Conrado Murdoca que aclaró que los alacranes que hay en la ciudad “no hay que tenerles miedo pero si tener prevención”.

“Han existido siempre y crecen en zonas donde hay terrenos baldíos con pastizales grandes, restos de poda, madera o machimbre humedecido o podrido o cerca de desagües. Y a diferencia de estos especímenes que hay en otros puntos del país, en Mar del Plata los escorpiones no necesitan antídoto”, explicó el director de Control de Plagas de General Pueyrredon.

“Más allá que no debe haber pánico por esto, ante una picadura se debe aplicar hielo y llevar a la persona a un hospital de manera urgente. Principalmente si son niños o persona alérgicas. Así como de ser posible, traer el alacrán, aunque esté aplastado, ya que es importante para determinar la especie y hacer un seguimiento epidemiológico”, resaltó.

En relación al caso que se registró en Termas Huincó, donde una mujer de 59 años fue picada por un alacrán y debió permanecer unas horas en el Hospital Interzonal, Murdoca sostuvo que en junto a la casa de la mujer había un baldío, lugar donde proliferan los arácnidos y que por tal motivo se le notificará al propietario a que proceda a higienizar el mismo.

Consultado acerca si existe alguna manera de prevenir la presencia de estos aracnidos en los hogares, el especialista indicó que la gente “no utilice insecticidas comunes ya que los alacranes tienen una caparazón muy gruesa y no les hace nada. Es efectiva la cipermetrina pero solo es aconsejable en lugares donde haya riesgo. Reitero no son venenosos como en Buenos Aires. A mi me picaron unas 6 veces y acá estoy”, dijo Murdoca.