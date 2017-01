Blanco contra el STM: “Pili es un agitador político”

Luego de que el Sindicato de Empleados Municipales realizara una presentación en la Justicia y en el Colegio de Médicos para advertir que las ambulancias que utiliza la Secretaría de Salud de la Comuna no están provistas de personal idóneo para su correcto funcionamiento, Gustavo Blanco, el titular del área salió a defenderse.

En declaraciones a FM Residencias, el funcionario apuntó contra Rubén Pili, representante de los profesionales de la Salud dentro del gremio, a quien acusó de ser “un agitador político”. “No tiene la mínima idea de lo que está hablando”, redobló.

“Tenemos una política de prevención y salud, que antes no teníamos”, aseguró y recordó que a partir de marzo se implementará en la ciudad el Same. “Lo conseguí yo”, se jactó.

“El Same viene con capacitación de choferes, médicos, enfermeros y radio operadores. Si un médico no está capacitado para subirse a una ambulancia, no sé para qué está”, enfatizó.

En esa línea, Blanco consideró que si un profesional de la Salud “no puede resolver una mínima situación en la vía pública, no sé qué es lo que hace y qué firmó cuando lo contrataron en la municipalidad”. Y advirtió: “Si un médico no quiere salir, pondré otro”.