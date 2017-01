La final del Pro Tour sin marplatenses

Finalmente no habrá tenistas marplatenses en la final del AAT Pro Tour que finaliza este viernes en las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico Mar del Plata. Ni Franco Montes, ni Ezequiel Santalla pudieron sortear la instancia de semifinales a pesar de su esfuerzo.



Ezequiel Santalla, representante del Club Náutico Mar del Plata, consiguió un trabajado 7 a 5 en el primer set, pero Tiago Seweryniak se rehizo cuando estaba perdiendo por 5 a 2 y ganó el segundo set , también por 7 a 5, lo que le valió ir tomando paulatinamente confianza. Ya en el tercero, Santalla acusó el hecho de no poder cerrar el match. El representante de Buenos Aires lució más tranquilo, supo manejar los tiempos t se colocó rapidamente 4-0 arriba en el marcador. Hubo una reacción del tenista local, pero hasta colocarse 2-4 ; ya que Seweryniak ganó finalmente por 6 a 2 para acceder a la final.



En tanto, el representante de Once Unidos, Franco Montes, arrancó perdiendo su partido por 6 a 3, pero en el segundo set, cuando estaba 2-0 abajo pudo iniciar una remontada que le permitió ganar este capítulo por 6 a 4. El juego se planteó con la movilidad del tenista de Parque Luro y la potencia de Santiago Besada, rrepresentante del club River Plata y una de las grandes promesas de nuestro tenis, quien pudo imponerse por 6 a 2 para ganar con tranquilidad.