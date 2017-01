Repositores externos en alerta por posibles despidos en supermercados

Gerardo Cuzzi, secretario gremial del Sindicato de Repositores Externos, no quería quedarse afuera de las voces que hablan de un verano que no alcanza a cubrir las necesidades, ya ni siquiera las expectativas. “Estamos preocupados por las cadenas de supermercados. Y queremos denunciar la mala temporada. Al día de la fecha, no es nada buena”, señaló el gremialista de movida en diálogo con 0223.

Con un pronóstico muy desalentador en base a datos de la actualidad, Cuzzi aseguró: “Nosotros trabajamos con las grandes cadenas y sabemos que por ahora se vendió un 10 por ciento menos que el año pasado. De no revertirse, esta situación va a generar despidos”, anticipó.

En esa línea, el dirigente explicó: “La situación nos preocupa porque primero que nada no se tomó personal de temporada. No se han generado puestos de trabajo. No hay líneas ni políticas de producción ni creación de empleo. La economía va en el otro sentido y hay supermercados que ya han comenzado a tener reuniones con sus trabajadores para hablar de posibles recortes de personal”, afirmó.

“En el Vea de J.B. Justo y Santa Fe, los representantes comunicaron que puede ser posible que deban desprenderse de cinco trabajadores en esa sucursal. Así las cosas, lo que se viene probablemente sean despidos”, insistió Cuzzi.

“Nosotros tenemos contacto con los repositores internos y ellos nos comentan a nosotros las situaciones que se están viviendo. Tenemos información de que hay mucha preocupación por las bajas ventas en varios lados”, detalló el titular del Sipre.

“Lo que nosotros proponemos es que los supermercados tengan menos rentabilidad, bajen los precios y que así se generen puestos de trabajo, para cambiar la rueda. O se modifica la política económica del país o hay baja de precios en las cadenas. Hace un año y medio venimos viviendo con el miedo de los despidos. Eso genera temor y preocupación. Es lo que se vive en líneas generales. De seguir así esto en plena temporada, estaremos en marzo con muchos problemas”, sentenció Cuzzi.

En julio pasado, desde el sindicato ya habían denunciado la suspensión de varios trabajadores del sector a causa de la crisis económica.