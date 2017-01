“Aicega y algunos funcionarios están más preocupados por la interna del Pro que en gestionar”

Antes que finalizara el 2016, el concejal Juan Aicega decidió presentar en sociedad su agrupación Gestión 2020. El único edil puro del Pro en la ciudad encabeza este grupo en el cual hay varios integrantes del gabinete de Carlos Arroyo: Silvana Rojas (Cultura), Ricardo De Rosa (Producción) y Guillermo Volponi (Emder).

Además, hay otros dirigentes como el subsecretario de Actividades Portuarias de la Provincia, Marcelo Lobbosco; el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Martín Merlini; el titular del Parque Industrial Savio, Ignacio Mesa.

En el inicio del 2017, el dirigente del Pro, Emiliano Giri, cuestionó que la foto de Aicega con funcionarios municipales. “Los funcionarios que están en el gobierno tienen que gestionar. Se sacaron una foto pensando en una interna partidaria. Están más preocupados por su posicionamiento interno en el Pro”, consideró el exfuncioanrio en declaraciones a Radio Residencias.

En ese sentido, el extitular del Emtur le apuntó a la secretaria de Cultura. “Lamento que esté más ocupada en una foto política que en gestionar el pago del Teatro Colón”, manifestó. Y disparó: “La gestión en el área de cultura municipal es paupérrima y vergonzosa. Es triste lo que está ocurriendo en esa dependencia”.

A continuación, Giri remarcó: “Hay gente que dice que es del Pro y gestiona mal en el gobierno municipal”.

Para finalizar, el empresario aclaró: "No tuve la propuesta de integrarme al gabinete municipal. Yo sé todo lo que hice para que Arroyo sea intendente. Estoy en paz conmigo mismo. Tengo la conciencia tranquila. Otros no sé si tienen la conciencia tranquila”.

“No me han invitado a participar nuevamente en la gestión. Tal vez, consideran que no tengo mucho para aportar”, expresó Giri, quien subrayó: “Estoy trabajando en la actividad privada pero no me fui de la política. Este año, nos veremos en las elecciones en Cambiemos”.

“En su momento, puse todo lo que había que poner para que Arroyo sea intendente. Mientras tanto, había muchos cagones. Éramos pocos los que enfrentamos a Scioli y Pulti. Nos paramos en la vereda de enfrente y se fue sumando gente creyendo en el cambio”, concluyó.