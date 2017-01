Afirman que el encuentro de los manifestantes con Macri en Neuquén “fue casual"

Pocos días antes que terminara el 2016 el presidente Mauricio Macri había sido testigo de un confuso episodio en Villa Traful en el que supuestamente un grupo de manifestantes de ATE Neuquén arrojó piedras al auto en el que viajaba el mandatario, sin embargo el fiscal José Geréz quien intenta resolver el caso afirmó que "fue algo casual" y descartó la posibilidad de que el hecho haya sido una emboscada.

Si bien desde el gremio afirman que no tiraron piedras, el presidente solicitó "un proceso que termine condenándolos" y sostuvo que "lo que hacen estas minorías violentas está mal”.

Geréz explicó en comunicación con Radio 10 que el automóvil en el que viajaba Macri se desvió de la ruta trazada por el dispositivo de seguridad "deliberadamente para comprar alfajores" y "fue en ese momento cuando hubo un encuentro casual con la gente nucleada en ATE”.

“El Presidente realizó un intercambio verbal con los manifestantes, los trató de tranquilizar y les transmitió que el año terminara en paz”, dijo el fiscal y aclaró que quienes estaban con el mandatario “advirtieron ciertas maniobras hostiles, arrancaron rápidamente y se produjo un impacto en la parte trasera de uno de los vidrios con un elemento duro, que no lo rompió, el cristal se cayó después”.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, por su parte, aclaró: "No nos hacemos responsables, no negamos que hicimos la manifestación. Pero no vamos a cometer la torpeza de ir a tirar piedras, lo repudiamos porque no contribuye, no nos sirve y así no vamos a solucionar los problemas de los trabajadores".

Geréz informó que no está descartado tomarle declaración testimonial al Presidente y concluyó: "Hay dos formas de hacerlo: mediante un pliego de preguntas o de manera verbal, vamos a ver de qué manera".