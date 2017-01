Investigan la muerte de un hombre en el interior de su casa

A cargo de la fiscalía en turno quedó la responsabilidad de confirmar las causas del deceso de un hombre en el interior de su casa en el barrio La Perla. Más allá de que las condiciones en las que fue hallado el cuerpo y las del interior de la propiedad hacen pensar que falleció por causas naturales, el médico que asistió al lugar afirmó que se trataba de una muerte dudosa.

Fueron los propios familiares de la víctima -de aproximadamente 65 años- quienes dieron aviso a la policía luego se que el hombre no respondiera los últimos llamados. Al llegar al inmueble ubicado en 20 de Septiembre al 600 y no obtener respuestas, levantaron una cortina y observaron el cuerpo en una habitación.

Si bien la vivienda no registraba ninguno de los accesos forzados, no había desorden dentro de la casa y el cuerpo no presentaba heridas o golpes a simple vista, el médico que acudió al lugar calificó a la muerte como dudosa.

En sintonía con la problemática que han planteado varias fiscalías acerca de los inconvenientes que generan algunos informes médicos que no certifican los decesos naturales, también en este caso los familiares de la víctima deberán aguardar la realización de una autopsia y el cierre de la causa calificada como averiguación de causales de muerte.