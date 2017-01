Le quieren retener el sueldo a Arroyo por no presentar su declaración jurada

El concejal José Cano presentó un proyecto de ordenanza para que el Departamento Ejecutivo, los Entes Descentralizados, Obras Sanitarias y el Concejo Deliberante procedan a retener las remuneraciones de los funcionarios que teniendo la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes no lo hayan hecho hasta el momento.

El edil recordó que la ordenanza 13914 establece la obligatoriedad por parte del Departamento Ejecutivo de publicitar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios municipales por internet en las páginas oficiales de la Comuna del Partido de General Pueyrredon.

Para Cano, “hay muchos responsables que no han cumplido con la obligación de presentar sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales”.

“Hay cosas que superan los límites. El intendente tiene que presentar su declaración jurada de bienes. De caso de no tener nada, la tiene que presentar igual”, destacó el edil en declaraciones a 0223. Y remarcó: “Hay una demora importante del intendente en presentar su declaración jurada. No se puede hablar de transparencia si los funcionarios no presentan sus declaraciones juradas”.

En ese sentido, la agrupación “Mar del Plata de Pie” le envió hace pocos días una carta documento al jefe comunal instándolo a que presente su declaración jurada. “La declaración jurada nunca fue publicada ni cuando fue concejal, violentando el estado de derecho y a la ciudadanía en general. En el sitio web de la municipalidad reza el enunciado: Transparencia en la Gestión Pública, donde en orden alfabético se encuentran las declaraciones juradas de los integrantes del Poder Ejecutivo Municipal”, aseveraron desde la agrupación.

A su vez, sostuvieron que “casi como una burla encabeza la lista el señor a Arroyo Sin declaración juradas de bienes en un acto de total rebeldía como es su costumbre, pero esta vez no hacia otros dirigentes, hacia la gobernación o hacia otro colega sino que hacia los vecino quienes lo eligieron y confiaron en él pero que con estas acciones le da vuelta la cara”.

Ante la falta de respuestas del intendente, desde “Mar del Plata de Pie” también se le envió otra carta documento a la Defensoría del Pueblo para que intimen a Carlos Arroyo a presentar su declaración jurada. Además, la agrupación política pidió la Banca 25 del Concejo Deliberante para denunciar las irregularidades que involucran al jefe comunal.