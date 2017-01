Boca agotó todo y sólo quedan plateas de River

El fútbol de verano muchas veces puede no atraer, los equipos no siempre ponen lo mejor que tienen y, en gran parte de los encuentros, apuestan a jugadores alternativos para que los "titulares" lleguen en plenitud al comienzo del certamen oficial. Pero como siempre, hay un partido que se roba la atención, que es distinto, que es el único que hace vibrar al José María Minella de punta a punta, sin lugares libres en ninguno de los cuatro costados: el superclásico. Y más allá de que la gente se queje por los valores de las entradas, apenas se ponen a la venta, las agota. Y en este año no fue la excepción, en apenas 20 minutos "volaron" las populares de Boca, apenas un poco más tardaron las generales de River y en dos horas, los hinchas "xeneizes" no encontraron localidades para ningún sector del estadio. A esta altura, sólo queda un remanente de plateas de River, ya sea en descubiertas, techada alta y baja y el palco. Todas las entradas se compran a través de la página www.futboldeverano.com