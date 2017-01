Triaca sobre la desocupación: “La gestión anterior apoyó más la creación del empleo público que la del sector privado”

En el marco de la presentación de un camión de promoción del programa Empleo Joven, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, visitó Mar del Plata este viernes y brindó una extensa conferencia de prensa en la que habló del panorama laboral en la Argentina, con particulares fundamentaciones y algunos adelantos de gestión.

De movida y al respecto del último informe publicado por el Indec que refirió a la pérdida de 100 mil puestos de trabajo, Triaca separó los tantos: “Nosotros publicamos esos mismos datos mes a mes. Lo que planteamos ante esas estadísticas es que la Argentina venía en los últimos cinco años con un estancamiento del empleo, es decir, si uno mira los números de la última media década, ha ido variando en cifras similares. En el caso de la primera parte del 2016, sobre todo el sector de la construcción y la industria manufacturera que tenía vínculos comerciales con Brasil, son los que han sufrido más. Pero también hay que decirlo: hay otros sectores que empezaron a crecer. Cuando uno mira los datos que no están reflejados aún por el Indec, pero que se publicarán en el próximo informe trimestral, sobre octubre y noviembre, hay más de 20 mil puestos de trabajo netos creados. Empieza a cambiar la tendencia”, afirmó.

Consultado por los niveles de desocupación, particularmente en Mar del Plata, el funcionario macrista argumentó: “En la gestión anterior no se había hecho mucho por promocionar el empleo de una manera inteligente, porque quizá se apoyó más la creación del empleo público que la del sector privado. Y acá hay que mirar la realidad de lo que pasa en el mundo y ver donde poner los intereses de los marplatenses para desarrollar oportunidades. El nivel de desempleo de Mar del Plata es mucho más alto que en otras ciudades importantes de la Argentina, tenemos que ver que es lo que está pasando. Hay temas que tienen que ver con la formalización del empleo, hay temas que tienen que ver con generar incentivos para desarrollar nuevas oportunidades y también ver como capacitar desde el turismo, la pesca, la actividad industrial”, analizó.

Respecto al cierre de comercios, una tendencia que se intensificó este año en General Pueyrredon, Triaca eligió minimizar el impacto: “Cuando uno mira los datos del Indec al respecto, la cantidad de establecimientos que han cerrado en el último año es menor al 1% del total de comercios que tiene la Argentina. No deja de ser importante, pero tenemos que ser conscientes de que el país viene de un contexto recesivo de más de dos años y creemos que estamos empezando a salir del mismo, al generar confianza y previsibilidad, por ejemplo, bajando impuestos. Hay algunos sectores a los que les está costando, que tienen problemas vinculados a su capacidad. Pero la construcción empieza a tomar más trabajo y la obra pública empieza a desarrollarse”, se esperanzó.

En esa línea, respondió sobre los numerosos conflictos que han vivido múltiples cooperativas a lo largo del 2016: “Nosotros creemos que la Argentina está todavía en una situación en la que tenemos que ser cuidadosos sobre todo con aquellos que tienen más dificultades. Este gobierno ha cuidado particularmente a los sectores con más vulnerabilidad, incrementando las asignaciones universales, no sólo en valor sino también al incorporar beneficiaros, por ejemplos, los monotributistas, También lo hicimos contemplando el adelantamiento de la negociación del salario mínimo, vital y móvil, la actualización del seguro de desempleo, que no se modificaba desde hace 10 años. Queremos que los cooperativistas puedan encontrar un trabajo en el sector privado, porque tener un salario de convenio con cobertura de salud, les dará la salida hacia un ámbito de desarrollo. No queremos quedarnos en una mirada asistencial, queremos mirar hacia la promoción de empleo”, sentenció en una sintonía fina con lo expuesto por Macri en su último discurso en Mar del Plata, meses atrás.

Por último, resaltó otros beneficios otorgados a los argentinos durante su primer año de gestión: “En 2016, en el mes de abril, a partir de un decreto del Presidente, a los trabajadores por temporada, que recibían una asignación por hijo, le hemos concedido que la recibieran durante todo el año, para que muchos de los trabajadores que no eran formalizados no perdieran ese beneficio, lo que nos permitió incorporar a 200 mil personas a la formalización de la asignación. Es parte de la tarea a la que queremos ponerle foco. Cuando estamos hablando de formalización, hablamos de tener cobertura previsional y cobertura de salud. Eso es un elemento central de un trabajo digno”, concluyó.