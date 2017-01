Piquete de guardavidas frente a un balneario del Sur: reclaman sueldos atrasados

Un grupo de trabajadores del servicio de seguridad en playas realiza desde las 10.30 de este sábado un corte parcial sobre la ruta 11 para visibilizar el descontento hacia los empresarios del balneario Destino Arena, ya que estos aún no les pagaron los sueldos de diciembre.

“Parece que para pagar los operativos de seguridad para las fiestas electrónicas si tienen plata pero para pagarles a los trabajadores no. Aún no pagaron diciembre y nos quieren abonar el sueldo en cuotas”, afirmó Luciano Grimaldi, secretario general de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), en diálogo con 0223.

Los trabajadores realizan un corte parcial “sin interrumpir el flujo vehicular” sobre la ruta 11, mano a Mar del Plata y esperan “una respuesta” de los concesionarios.

“La verdad que los empresarios de estos balnearios se manejan con una lógica distinta: le dan interés sólo a la nocturnidad pero a lo que es playas no. Esperemos que se llegue a una solución porque no vamos a aceptar que se paguen en cuotas los haberes. Desgraciadamente no es la primera vez que quieren hacer esto”, concluyó Grimaldi.