Boca se reinventó y no extrañó a Tevez

Una de las cosas que más le preocupaba a los hinchas de Boca, era ver cómo iba a responder ante la ausencia de Carlos Tevez, el alma del equipo que levantó el nivel en los últimos partidos de 2016 y terminó la primera parte del campeonato en lo más alto. Y en su primera presentación del año, se fe con un dejo de tranquilidad, porque el conjunto de Guillermo Barros Schellotto ratificó todo lo bueno que venía haciendo y, ante un rival de peso, como Estudiantes de La Plata, mostró un funcionamiento atildado, lo superó ampliamente en todas las líneas y le ganó con autoridad 2 a 0 en la apertura de la Copa de Oro en Mar del Plata.

La ovación que despidió a Boca camino al vestuario y el silencio que acompañó a Estudiantes, explica mejor que nadie lo que fue el primer tiempo. Una diferencia abismal hubo entre los dos equipos, con los de Guillermo Barros Schellotto que en ningun momoento se notó que salían de una pretemporada y los de Nelson Vivas sufriendo el desgaste de los trabajos físicos y el viaje a Estados Unidos para la Florida Cup.

Desde el primer minuto hasta el último, fue todo de Boca. Con Pablo Pérez abanderado de la presión y recuperando pelotas y Fernando Gago aportando claridad en el primer pase. A partir de ahí, brilló el resto. Ricardo Centurión enloqueció a todos los mediocampistas y defensores albirrojos, Pavón y Solís desbordaron cuando se lo propusieron y Bou complicó con su movilidad. Demasiado para un "pincha" apático, sin ideas, sin actitud y con escaso juego. Aunque así y todo, tuvo dos ocasiones para abrir la cuenta por errores de Boca, que perdió dos pelotas y le dio las posibilidades a Bailone y Cejas que probaran de afuera sin suerte.

Antes y después de esas dos situaciones, todo "xeneize". Bou anticipó un córner y se perdió cerca, Gagó se animó de afuera y tras el cachetazo de Andujar le sacó pintura al palo derecho. Hasta que a los 13', Centurión hizo cerca del arco lo que venía haciendo en tres cuartos. Desairó tres defensores, quedó cara a cara con el arquero y cuando iba a definir, Diarte quiso robársela y terminó metiéndola en su propio arco: 1-0 para Boca. El exRacing seguía haciendo de las suyas, hizo enojar a todos con su gambeta endiablada y levantó más de una vez a la gente pasando entre defensores o ganando faltas cerca del área.

Y si algo le faltaba a Boca para terminar de dar el golpe, es que Nazareno Solís pudiera terminar bien alguna de las tantas en las que insinuaba. Y lo hizo a los 26'. Ganó por izquierda y metió un centro bárbaro al punto penal, Walter Bou anticipó mejor y la peinó para colgarla en el ángulo izquierdo de Andujar que voló pero no pudo sacar. El 2 a 0 le sentaba mejor al resultado y así se fueron al descanso, más allá de que Boca pudo y mereció algún tanto más, gracias al juego colectivo, atildado y una superioridad abrumadora sobre un Estudiantes que en ningún momento reaccionó.

Si Vivas intentó levantar a sus jugadores en el vestuario, poco se notó en el arranque del complemento. Porque Boca se lo llevó por delante otra vez y casi mete el tercero con una buena acción de Bou que definió suave, la pelota se iba contra el palo y Centurión no tuvo ángulo para empujarla. Después de algún intento de llegada de Estudiantes, sin peligro, otra vez pisó el acelerador el equipo de Barros Schellotto, con Gago y un lanzamiento perfecto para la carrera de Pavón por derecha, que llegó al fondo, no quiso ser egoista y buscó a Bou por el medio que, casi en la línea, no alcanzó a empujar y desperdició una gran ocasión.

Ya sin tanta profundidad, Boca manejó el partido a través de la posesión de pelota, con Gago y Pérez como ejes, con todas las pelotas que pasaban por ellos y decidían. Cada vez que podía salir en velocidad con Pavón, Centurión o Solís, parecía que algo podía suceder. Mientras que Estudiantes apostaba a alguna pelota parada, como la de Auzqui que conectó por el segundo palo tras un rebote, pero fue a parar a la parte externa de la red.

Los cambios le sacaron ritmo al partido y apenas tuvieron alguna situación por lado. Con los mismos argumentos, con Boca ganando por las bandas con la velocidad de sus hombres de ataque y el "pincha" tratando de aprovechar algún desconcierto de la última línea "xeneize", que dejó muchas dudas, más allá del poco ingenio platense a la hora de atacar.

Una buena presentación de Boca en el año, en su primera vez sin Tevez, no mostró extrañarlo, se reinventó y logró mantener el alto nivel de los últimos partidos de 2016, con buen funcionamiento colectivo y muchos jugadores en plenitud.