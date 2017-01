Exitoso y variado primer día del Seven de Verano

Con un gran marco de público, el clima que acompañó y muy buenos partidos, se realizó el primer día de competencia en el 52º Seven de Verano de rugby que organiza Sporting. La acción se desarrolló en la Villa Marista en un marco familiar, de amistad y mucha buena onda. El calor por momentos fue agobiante, aunque no impidió el normal desarrollo de los partidos.

En los choques de categoría A, los equipos que marcaron la diferencia fueron Yo Quiero a Mi Mamá, representantes de Los 50 de Tandil, y Atlético del Rosario, con el ex Puma Martín Rodríguez Guruchaga entre sus filas. Ambos ganaron sus dos primeros partidos. Me Lo Llevo a Rusia, formado por jugadores de Mar del Plata Club y Universitario, se quedó con un triunfo y un empate. Samsara, animador de los últimos años, registró dos derrotas mientras que Los Carasucias, últimos campeones, perdieron uno y empataron otro.

También hubo interesantes partidos entre los combinados de Juveniles y una gran cantidad de pequeños que disputaron un Encuentro de Infantiles durante la mañana. En la jornada del domingo, se definirán las clasificaciones y luego la Copa de Oro, Plata y Bronce de cada una de las categorías.

Emoción, inclusión y buen juego

Uno de los puntos altos de la jornada fue la participación del equipo de los internos que están detenidos en la Unidad Penal 15 de Batán. El plantel que pudo salir por primera vez de la cárcel y se acercó hasta la Villa Marista estuvo conformado por Rubén Leiva, Matías Trevisión, Juan José Baldovino, Emilio Lezcano, Leonardo Gómez, Nahuel Falcón, Rodrigo Holmback, Juan Pablo Di Lella, Daniel López Ávila y Eliseo Ibarguengoitia. La actividad estuvo coordinada por Esteban Viñas, principal responsable de la ONG Cambio de Paso, quien estuvo acompañado por varios integrantes de la entidad.

Los representantes de Cambio de Paso jugaron dos partidos amistosos y demostraron buen nivel en ataque, con destrezas, precisión y velocidad, además de una importante organización defensiva y mucha garra para ir al contacto. Los rivales fueron El Trébol Classic, equipo de exjugadores del seleccionado de Mar del Plata comandado por Juan Manuel Aiello, y además Sporting Classic, conjunto de veteranos de la institución organizadora del 52º Seven.

Una vez finalizado el cotejo, los jugadores de la ONG Cambio de Paso recibieron una medalla recordatoria, palabras de agradecimiento y muchos abrazos. Además, le regalaron al presidente de Sporting, Juan Fuscaldo, un cuadro de madera tallado por ellos mismos.



TODOS LOS RESULTADOS



PICANTES 31 - LA GLORIOSA 2003 0

CON TU HERMANA SOMOS 8 19 - CRC RUGBY 0

BLUE DEVILS 0 - LA ACADEMIA 03 24

LOS NIETOS DE LA ABUELA 44 - CUSTOM 0

AFTER PARTY 38 - UNIBOYS 5

PEPPA PIG 24 - EL TAINO 5

PANTERAS ROSAS 0 - DEPORTIVO PORTUGUES 19

CON LA NAPIA AL HOMBRO 19 - DE ACÁ AL PLUMAZO 15

QUÉ CULPA TIENE FATMAGUL 19 - LOS MATREROS 12

CHICAS SIN NAVIDAD 14 - GARPAME LA PELUCA 12

RESAK TEAM 17 - CHAMPÚ 7 26

SOY CHUNI 5 - Y EL NOMBRE? 24

PICANTES 7 - CON TU HERMANA SOMOS 8 12

SIC GP - CANICHE PP

LOS CARASUCIAS 5 - TACHAME LA DOBLE 12

LA GLORIOSA 2003 19 - CRC RUGBY 17

ATLETICO DEL ROSARIO 14 - CURDA 12

EL BETO 31 - TANO 7 7

AFTER PARTY 17 - PEPPA PIG 5

SAMSARA 14 - YO QUIERO A MI MAMÁ 24

BRUTO 12 - ME LO LLEVO A RUSIA 12

UNIBOYS 5 - EL TAINO 22

COSTA ESMERALDA 7 31 - SAMPI SEVEN 0

CON EL CHESCO SOMOS 8 19 - LOS MATREROS 26

BLUE DEVILS 14 - LOS NIETOS DE LA ABUELA 33

LOS PRIMOS 14 - BLUE DEVILS 12

ZARPA ZTEREO GP - CANICHE PP

TACHAME LA DOBLE 21 - UNI 7 12

LA ACADEMIA 03 41 - CUSTOM 0

ATLETICO DEL ROSARIO 40 - TANO 7 0

EL BETO 10 - CURDA 19

PANTERAS ROSAS 0 - CON LA NAPIA AL HOMBRO 36

BRUTO 5 - YO QUIERO A MI MAMÁ 14

SAMSARA 19 - ME LO LLEVO A RUSIA 21

DEPORTIVO PORTUGUÉS 29 - DE ACA AL PLUMAZO 12

CASI 26 - GARPAME LA PELUCA 0

EL TAINO 24 - CHAMPÚ 7 14

CON EL CHESCO SOMOS 8 14 - QUÉ CULPA TIENE FATMAGUL 21

LOS CARASUCIAS 7 - UNI 7 7

SIC 26 - ZARPA ZTEREO 14

CASI 29 - CHICAS SIN NAVIDAD 7

Y EL NOMBRE? 0 - COSTA ESMERALDA 7 28

SOY CHUNI 7 - SAMPI SEVEN 24

EL TAINO 33 - RESAK TEAM 12

LOS PRIMOS 19 - LOS NIETOS DE LA ABUELA 27