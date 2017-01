Con ollas populares en el municipio y en la Rambla, reclamarán por la emergencia social

Barrios de Pie realizará este martes ollas populares en todo el país para pedir por la reglamentación de la ley de Emergencia Social, que fue aprobada el 14 de diciembre pasado por unanimidad en el Senado Nacional.

En Mar del Plata se instalarán dos ollas populares: la primera será a partir de las 11.30 frente a la municipalidad, mientras que a las 20, pero en la Rambla, se repetirá la manifestación.

Para Rodrigo Hernández, coordinador de Barrios de Pie en Mar del Plata y Batán, “que no se reglamente la Emergencia Social es un dato preocupante”. “A pesar de contar con la aprobación de la ley de emergencia social como instrumento para paliar la agravada situación social, dicha medida aun no se reglamenta y las organizaciones sociales no hemos recibido ningún tipo de información al respecto”, expresó.

En ese sentido, el dirigente advirtió que “la intención por parte del Ministerio de Trabajo de recortar en mil millones de pesos el gasto social, sumada a los recortes en el Ministerio de Educación y las alarmantes declaraciones del Secretario de Empleo sobre los despidos son malas señales de cara a un año que promete ser muy duro en términos económicos”.