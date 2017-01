Un clásico de la temporada literaria: Gabriel Rolón se presenta en Verano Planeta

Ya es un clásico de la temporada la presencia de Gabriel Rolón en el ciclo de escritores Verano Planeta. Este lunes, desde las 21 en el Hotel Costa Galana, presentará la versión aumentada y definitiva de “Encuentros. El lado B del Amor”.

La entrada es libre y gratuita, pero debido a la convocatoria del autor aquellos interesados en escucharlo deberán acercarse algunos minutos antes de la hora señalada. Tras la presentación, Rolón contestará preguntas del público.

“No es cierto que el amor todo lo puede. No es cierto que el que ama no puede engañar. No es cierto que a la relación amorosa no haya que ponerle condiciones. No es cierto que el amor y el deseo vayan siempre de la mano. Pero decir que todo esto no es cierto no implica que sea imposible”, escribió Gabriel Rolón en el epílogo de la versión original de este libro en 2012.

Por sus páginas desfilan los celos y el deseo, la infidelidad, la pareja y la sexualidad, las relaciones entre padres e hijos, el enamoramiento y la ilusión de lo “eterno”. Este “lado B del amor” cuestionó sin miramientos los lugares comunes y decires cotidianos que, más de una vez, nos precipitan con su vértigo hacia la angustia, el dolor y la desilusión.

Hoy, cuatro años más tarde, quienes lo hayan leído no sólo encontrarán en esta versión definitiva y aumentada un desarrollo mucho más acabado de la teoría vertida en la obra inicial, sino también un caso clínico inédito y un nuevo capítulo dedicado a los conceptos de necesidad, demanda y deseo.