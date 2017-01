Carta abierta a la gobernadora Vidal

Estimada María Eugenia,

Te escribo en mi carácter de Concejal del Bloque Acción Marplatense, del Honorable Concejo Deliberante de las ciudades de Mar del Plata y Batán, para solicitar intervengas en defensa de nuestra provincia ante la reciente decisión del Presidente Mauricio Macri de eliminar los feriados puente. Este lunes amanecimos con una noticia que no deseábamos tener.

Como actual gobernadora de la Provincia conocerás muy bien el valor que tiene el turismo para nuestras ciudades balnearias, Más allá de los esfuerzos colectivos para que las mismas tengan un desarrollo los 12 meses del año, son las ocasiones turísticas fuera de temporada estival las que hacen que la economía local se mueva algo más y así aliviar el extenso invierno.

Seguro coincidirás con nosotros que la idea y decisión de instalar feriados puente no es patrimonio de ninguna fuerza política en particular, sino de todos los trabajadores que han sabido aprovechar esta buena idea para bien de la ciudad en su conjunto. Por lo tanto, poco importa qué gobierno dio inicio a esta práctica, sino más bien quiénes fueron lo suficientemente inteligentes para sostenerla en el tiempo: se trata de un impulso al empleo y la producción local. Luchamos por eso, pedimos coherencia en las medidas de gobierno y no queremos ser cómplices de cualquier atentado contra el progreso de nuestra ciudad.

¿Quién podría estar de acuerdo con eliminar una política de fomento a la actividad turística en las ciudades que reciben de esta industria su principal ingreso? ¿Quién podría hacer la vista gorda a una decisión que no solo perjudica a miles de vecinos, sino que también destruye una práctica que ya fue adoptada por los argentinos como lo son las “escapadas de feriados puente”?

Somos muchos los que venimos apoyando y proponiendo distintas iniciativas que promocionen mayor turismo para la ciudad. En mi caso, hace varios meses propuse una Ordenanza sobre un programa de “Mar del Plata en 12 Cuotas" –de la cual te informamos oportunamente- pero lamentablemente aun no fue incorporado por el Ejecutivo Local.

También vamos a coincidir en que la indiferencia del Gobierno a los aportes de la oposición debilita la construcción de una ciudad mejor, con mayores oportunidades y con un criterio de gobernabilidad sostenido por todos. Trabajar juntos es lo que Mar del Plata necesita.

La colaboración que distintos sectores políticos y sociales hacemos sobre el gobierno local necesita el impulso y apoyo de un Gobierno Provincial que entienda sobre la responsabilidad de construir juntos un desarrollo turístico para toda la provincia, sumando buenas ideas a las acciones que vienen realizándose de modo eficiente.

Años de trabajo, gestión, publicidad, coordinación y esfuerzo para que Mar del Plata se transformara en la “ciudad de la escapada”, en un destino indudable, cercano, amistoso, con una autovía que la conecta en pocas horas con el corazón del país, ahora quedarán en la nada.

Te pedimos que nos ayudes a buscar una solución para este problema clave, que intermedies para pelear por las distintas ciudades turísticas, tanto las grandes como los pequeños centros urbanos que perciben en el turismo una de las principales actividades económicas. Pedimos esto porque sabemos que podes hacerte cargo de esta responsabilidad, que es - ni más ni menos - que la de velar por las ciudades que integran la provincia que gobernás.

Solicitamos que reúnas las voces de todos los intendentes que seguramente van a estar de acuerdo que el Presidente de la Nación revea esta medida que nos perjudica enormemente a las distintas ciudades y a todos los Argentinos.

Como marplatense amo mi ciudad y quisiera pugnar por todas aquellas herramientas que fomenten el empleo para nuestros vecinos, más aún en la industria turística que es la cuna de nuestro desarrollo, pero que en este verano nos recibió con bajas expectativas de consumo, dada la depresión que sufre el consumo interno. Desde los distintos sectores esta preocupación se está haciendo vigente, pero es necesario que unifiquemos esfuerzos ya que todos deseamos lo mismo: que a Mar del Plata, como a la provincia, le vaya bien todo el año.

Queremos darle un vuelco anímico a nuestra querida Mar del Plata, construir un gran barco y que todos los esfuerzos se suban a bordo. Y queremos que el timón lo conduzcas vos junto a todos quienes representamos la voluntad ciudadana. Está en nuestras manos que en el año que recién se inicia lleguemos todos a buen puerto. Siempre nos vas a encontrar al lado tuyo trabajando para que los marplatenses vivamos cada día un poco mejor.

Te saludo afectuosamente y quedo a tu entera disposición.

Concejal Santiago Bonifatti

Bloque Acción Marplatense