Con 10 ollas populares, exigieron la reglamentación de la ley de emergencia social

Una jornada nacional de lucha para exigir la reglamentación de la ley de emergencia social sancionada por el Congreso a mediados de enero, tuvo su eco en Mar del Plata este martes en diez puntos de la ciudad, mayormente en los barrios periféricos, pero también en sitios céntricos para visibilizar el reclamo.

"Estamos pidiendo la reglamentación de la ley de emergencia social. Es una ley que tuvo una amplia mayoría para aprobarse, el 14 de diciembre. Al día de hoy no se ha instrumentado para poder llevar adelante lo que representa la ley", contó Rodrigo Hernández de Barrios de Pie, quien detalló que además de Mar del Plata también se llevó a cabo en Villa Carlos Paz y en el Obelisco.

"Hay muchos sectores que han sido golpeados por el deterioro de la economía a nivel nacional y hoy también se sufre una temporada particular en Mar del Plata, que no es del todo buena, que no logra contener un cuadro social complejo, por lo que más que nunca se hace necesario que la ley se implemente", añadió el dirigente.

Las ollas populares se montaron en Batán, El Martillo, Parque Palermo, Parque Hermoso, Nuevo Golf y Fortunato de La Plaza. "Fue en barrios donde está la cosa más complicada, la economía ha dejado afuera a un montón de gente que fue expulsada del sistema laboral", señaló Hernández y remarcó que "el futuro es muy oscuro si a esta gente no se le da trabajo, un futuro de calidad".

El dirigente de Barrios de Pie anticipó que están trabajando con otras organizaciones para llevar adelante una "gran movilización" en febrero si el gobierno nacional no reglamenta la ley de emergencia social.